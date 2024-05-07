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Китайский истребитель чуть не сбил австралийский военный вертолёт

Китайский истребитель чуть не сбил австралийский военный вертолёт

Премьер-министр Австралии раскритиковал Китай за опасный и неприемлемый манёвр китайского истребителя в отношении австралийского военного вертолёта..

Дата загрузки: 2024-05-07

Китайский истребитель чуть не сбил австралийский военный вертолёт
Премьер-министр Австралии раскритиковал Китай за опасный и неприемлемый манёвр китайского истребителя в отношении австралийского военного вертолёта над водами Жёлтого моря.

По словам премьера, истребитель J-10 выпустил осветительные ракеты над и в нескольких сотнях метров перед вертолётом MH60R Seahawk. Последний совершал регулярный полёт в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций в отношении КНДР.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:
«Мы сделали очень убедительные заявления Китаю на всех уровнях об этом инциденте, который мы считаем непрофессиональным и неприемлемым. Персонал Сил обороны Австралии продолжил выполнять свою работу».

Вертолёт взлетел с эсминца Hobart. Он избежал столкновения благодаря маневрированию. В противном случае это могло бы иметь серьёзные последствия как для летательного аппарата, так и для экипажа.

Это не первый подобный инцидент. Сообщается, что аналогичный случай произошёл в регионе несколько месяцев назад. Кроме того, китайский катер ранил несколько австралийских дайверов, используя радиолокатор. При этом Китай этого не признал.

Австралия участвует в миссиях по обеспечению соблюдения санкций в отношении Северной Кореи в регионе с 2018 года.
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