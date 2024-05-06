fb pixel
Телеканал NTD

265 000 человек в 169 странах поучаствовали в благотворительном забеге

265 000 человек в 169 странах поучаствовали в благотворительном забеге

Более 265 000 бегунов одновременно стартуют в 169 странах. Так начинается благотворительный международный забег Wings for..

Дата загрузки: 2024-05-07

265 000 человек в 169 странах поучаствовали в благотворительном забеге

Более 265 000 бегунов одновременно стартуют в 169 странах. Так начинается благотворительный международный забег Wings for Life. Участвовать могут все, включая инвалидов-колясочников.

Через полчаса после старта вслед за бегунами выезжает автомобиль, который играет роль финишной черты. Сначала двигается медленно, но постепенно ускоряется. Тот, кого автомобиль догнал, сходит с дистанции. А побеждает спортсмен, который пробежит дальше всех.

В забеге можно участвовать индивидуально, включив специальное приложение. В нём за бегуном следует виртуальный автомобиль.

[Стефанос Циципас, теннисист из Греции]:

«Приятно видеть, что 250 000 человек присоединились к нам и участвуют в этом мероприятии».

В этом году среди мужчин победил японец Томоя Ватанабэ. Он установил новый рекорд, пробежав чуть больше 70 километров. Победительницей среди женщин стала польская спортсменка Доминика Стельмах. Она пробежала 55 километров.

Забег Wings for Life – благотворительный. Проходит в 11-й раз. В этом году собрали рекордную сумму – больше восьми миллионов ста тысяч евро. Все деньги пойдут на исследования травм спинного мозга и поиски способов их лечения.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...