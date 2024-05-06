Более 265 000 бегунов одновременно стартуют в 169 странах. Так начинается благотворительный международный забег Wings for..

265 000 человек в 169 странах поучаствовали в благотворительном забеге

Более 265 000 бегунов одновременно стартуют в 169 странах. Так начинается благотворительный международный забег Wings for Life. Участвовать могут все, включая инвалидов-колясочников.

Через полчаса после старта вслед за бегунами выезжает автомобиль, который играет роль финишной черты. Сначала двигается медленно, но постепенно ускоряется. Тот, кого автомобиль догнал, сходит с дистанции. А побеждает спортсмен, который пробежит дальше всех.

В забеге можно участвовать индивидуально, включив специальное приложение. В нём за бегуном следует виртуальный автомобиль.

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В этом году среди мужчин победил японец Томоя Ватанабэ. Он установил новый рекорд, пробежав чуть больше 70 километров. Победительницей среди женщин стала польская спортсменка Доминика Стельмах. Она пробежала 55 километров.

Забег Wings for Life – благотворительный. Проходит в 11-й раз. В этом году собрали рекордную сумму – больше восьми миллионов ста тысяч евро. Все деньги пойдут на исследования травм спинного мозга и поиски способов их лечения.

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