Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне выставляет на аукцион одиннадцать часов из своей всемирной известной коллекции. Звёздным лотом..

Сильвестр Сталлоне выставляет на аукцион 11 часов из своей коллекции

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне выставляет на аукцион одиннадцать часов из своей всемирной известной коллекции.

Звёздным лотом станут уникальные часы Patek Philippe Grandmaster Chime 6300. Сталлоне ни разу их не надевал. Это одно из самых сложных изделий фирмы. Оценочная стоимость – от 2,5 до 5 миллионов долларов.

Ещё один заметный лот – часы Panerai. Сталлоне снимался в них в фильме «Неудержимые-2». За них рассчитывают выручить от 30 до 60 тысяч долларов. Актёр своей любовью к этому бренду помог ему обрести международную известность.

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У часов Cartier тоже особенная история. Сталлоне лет десять назад ужинал с главой компании Cartier в Довиле во время кинофестиваля. А на следующий день актёру доставили эти часы. Подарок от фирмы Cartier рассчитывают продать за 15-30 тысяч долларов.

В числе дорогих лотов – часы Patek Philippe из коллекции Nautilus. Стартовая цена – 200 000 долларов.

[Сильвестр Сталлоне, актёр]:

«У них зелёный циферблат. Очень ценные часы. Не знаю, почему их продаю. Наверное, я глупый, но всё равно это сделаю. Для тех, кому нужны факты, скажу: в этой модели впервые использовали багетные бриллианты».

Часы Audemars Piguet оценили в 100-200 тысяч долларов. Актёр также выставляет на аукцион часы Rolex. Начальная цена – 25 000 долларов.

Торги пройдут в июне в Нью-Йорке. Проведёт их аукционный дом Sotheby’s.

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