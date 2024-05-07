В Бразилии наводнение отрезало от мира целый город

Продолжает расти число погибших в результате сильных наводнений на юге Бразилии. Жертв уже как минимум 85...

Продолжает расти число погибших в результате сильных наводнений на юге Бразилии. Жертв уже как минимум 85.

Страдает штат Риу-Гранди-ду-Сул. В 12 километрах от его столицы большая вода отрезала от внешнего мира город Элдораду-ду-Сул. В нём живёт около 30 тысяч человек. Вышли из берегов близлежащие река и озеро.

[местный житель]:

«Это очень печально, я никогда не видел ничего подобного. Думаю, это знак для людей быть более человечными. Не понимаю, что происходит с этим миром». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [местный житель]:

«Мы в Элдораду-ду-Суле, и город полностью изолирован. Мы не знаем, что делать. Мы нашли это место, где полиция спасает людей, и мы тоже помогаем – только что загрузили полицейский катер продуктами».

Некоторые местные жители уже несколько дней живут на трассе за городом и ждут, когда их спасут.

[местный житель]:

«Мы три дня без еды, и нам только что дали одеяло. Я с людьми, которых даже не знаю, и я не знаю, где моя семья. Но я должен благодарить Бога за, что сейчас мы получили эту помощь».

В Риу-Гранди-ду-Суле в результате ливней пострадало 385 муниципалитетов. По данным властей, были вынуждены эвакуироваться более 150 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: