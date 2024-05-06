Новое применение уличным шкафам для оборудования нашла британская телекоммуникационная компания. Они превратятся в станции зарядки для..

В Великобритании уличные шкафы переделывают в зарядные станции для электромобилей

[Джесс Кайт, сотрудница компании BT]:

«С переходом на оптоволокно шкафы нам больше не понадобятся. Изменить их предназначение – это хорошая возможность получить пользу».

Новое применение уличным шкафам для оборудования нашла британская телекоммуникационная компания. Они превратятся в станции зарядки для электромобилей.

Несколько новых станций уже начали тестировать в Хаддингтоне в Шотландии. До конца мая местные жители могут заряжать электромобили бесплатно.

[Крейг Уайт, житель Хаддингтона]:

«Электромобиль – это источник беспокойства для водителя, поскольку думаешь о запасе хода и не знаешь, хватит ли зарядки на обратный путь. Так что, чем больше зарядных станций, тем лучше».

Уличные шкафы в первую очередь будут переоборудовать там, где не хватает инфраструктуры для зарядки электрических авто.

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[Фиона Хислоп, министр транспорта Шотландии]:

«Зарядные станции для электромобилей можно найти в центрах городов. Поэтому в пригороде они нужнее. Людям не придётся куда-то ехать, чтобы зарядить автомобиль».

Вскоре в Великобритании переоборудуют в зарядные станции ещё 600 уличных шкафов. Информацию о доступности, ценах и скорости зарядки можно получать в специальном приложении. Оно также позволяет руководить процессом зарядки электромобиля.

Перед запуском проекта телекоммуникационная компания провела опрос и выяснила, что 38% британских водителей уже купили бы электромобиль, если бы не проблемы с зарядкой.

Сейчас в Соединённом Королевстве насчитывается почти 54 000 электрозаправочных станций. Правительство планирует к 2030 году увеличить их количество до 300 000.

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