Учёные нашли «питомник» акул-молотов среди Галапагосских островов

Редкую находку сделали в районе Галапагосского архипелага. Исследователи обнаружили место размножения обыкновенных акул-молотов.

У острова Исабела морские биологи поймали и пометили молодую самку. Теперь будут наблюдать за её передвижениями. Это позволит узнать, вернётся ли она для размножения к Галапагосским островам.

Обыкновенная акула-молот, или молот-рыба, входит в семейство молотоголовых акул. Обитает в умеренных и тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Вырастают эти акулы до 3,5 метра. Учёные также регистрировали молот-рыбу длиной пять метров и весом 400 килограммов.

Взрослые акулы ведут одиночный образ жизни, но иногда собираются в стаи. Эти хищные рыбы опасны для человека. В то же время им угрожает исчезновение. На них охотятся из-за их плавников. Также хищницы часто погибают в прибрежных сетях, которые защищают пляжи от акул.

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Акулы-молоты живородящие. Для размножения собираются в естественных питомниках. Раньше таких мест не находили рядом с Галапагосскими островами. Поэтому исследователи называют своё открытие исключительно редким. Точные координаты мест размножения акул-молотов не сообщают, чтобы защитить их от рыболовов.

На самих Галапагосских островах обитает много эндемичных представителей фауны, например, галапагосские черепахи, морская игуана и нелетающий баклан.

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