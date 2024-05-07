Сотни пропалестинских демонстрантов снова разбили лагерь в кампусе Массачусетского технологического института, снеся полицейские баррикады. На прошлой..

Студенты в США всё ещё возводят лагеря в кампусах, несмотря на риски быть отчисленными

Сотни пропалестинских демонстрантов снова разбили лагерь в кампусе Массачусетского технологического института, снеся полицейские баррикады.

На прошлой неделе они в основном покинули территорию вуза, который находится в пригороде Бостона. Это случилось после того, как администрация пригрозила им немедленным исключением.

Тогда ректор Университета заявила, что, учитывая последние события, она вынуждена принять меры и положить конец ситуации, которая нарушала работу кампуса более двух недель.

А возле Колумбийского университета Нью-Йорка собрались произраильские демонстранты. Они говорят, что подвергаются преследованиям, запугиванию и насилию на фоне пропалестинских выступлений студентов в десятках американских университетов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В этом же вузе из-за двухнедельных пропалестинских протестов уже отменили главную выпускную церемонию, которая обычно собирает более 50 тысяч гостей. При этом университет Лиги плюща заявил, что проведут локальные мероприятия.

Администрация объяснила, что искала альтернативное место проведения, но не смогла его найти. Многих эта новость очень расстроила.

[Тейлор Джонсон, студент]:«Я думаю, это очень печально, и, честно говоря, я очень зол. Когда я оканчивал школу, то мой выпускной тоже отменили из-за COVID. Это следующая веха в моей жизни, но я опять не могу её отпраздновать. Так что это действительно расстраивает и огорчает».

Протесты в Колумбийском университете привлекли внимание всей страны и спровоцировали аналогичные демонстрации в десятках университетов США. Студенты разбивают лагеря в кампусах, выступая против войны Израиля в Газе и требуя, чтобы учебные заведения прекратили вести дела с компаниями, которые поддерживают войну.

При этом, по мере того как протесты набирали обороты, некоторые университеты, в том числе Колумбийский, вызвали полицию, чтобы разогнать и арестовать сотни протестующих. В настоящее время по всей стране задержали более 2000 демонстрантов.

Выпускные сейчас отменяют не только в Колумбийском, но и во многих других вузах.

Короткая ссылка на эту страницу: