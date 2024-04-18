Бренд Ralph Lauren снова оденет американскую олимпийскую сборную

Ralph Lauren в девятый раз оденет олимпийскую и паралимпийскую сборные США. Некоторые спортсмены, в том числе..

Ralph Lauren в девятый раз оденет олимпийскую и паралимпийскую сборные США. Некоторые спортсмены, в том числе брейкдансер Джеффри Луис, уже получили возможность оценить форму для предстоящей Олимпиады.

Луис говорит, что подготовка к играм идёт полным ходом.

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[Джеффри Луис, брейкдансер]:«Я ещё не осознал это целиком. Пока я не доберусь туда, я действительно буду постоянно себе напоминать, что это Олимпиада. Мне просто сложно представить, как я буду себя ощущать».

Американский бренд предоставит спортсменам одежду для церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Париже 2024 года, а также коллекцию одежды и аксессуаров Villagewear для соревнований.

В коллекции представлены стильные модели в патриотических цветах красного, белого и синего. Также особое внимание уделили тканям, чтобы сделать производство более экологичным. Так, для пошива используют переработанные полиэстер и хлопок.

Ralph Lauren также будет сотрудничать с разными спортсменами, которые выступят в качестве послов бренда до и во время проведения Игр.

[Джеффри Луис, брейкдансер]:«Я с нетерпением жду возможности просто представить свой стиль. Потому что в хип-хопе и брейкдансе есть стили, у каждого свой. И мне нравится просто его демонстрировать, сравнивать его с чьим-то другим. А ещё публика. Думаю, на Олимпиаде будет настоящая вечеринка брейкданса».

Часть продаж коллекции Ralph Lauren Team USA будет направлена на поддержку команд, которые не получают финансирования из федерального бюджета.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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