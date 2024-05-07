Бесконечно длинный багет испекли французские пекари в пригороде Парижа. Им удалось побить рекорд Гиннесса, который Италия..

Французские пекари побили рекорд Гиннесса по самому длинному в мире багету

Бесконечно длинный багет испекли французские пекари в пригороде Парижа. Им удалось побить рекорд Гиннесса, который Италия удерживала пять лет.

Тесто замесили в три часа ночи. Когда подошло, начали печь. Для этого сделали специальную духовку с конвейерной лентой. Так багет получился цельным.

[Джоан Брент, судья Книги рекордов Гиннесса]:

«Необходимо соблюдать не только правила измерения, но и другие правила. Нужно соблюдать санитарные нормы. Надо использовать традиционные ингредиенты, а также придерживаться традиционного способа приготовления. И, наконец, багет должен быть цельным, без разрывов».

Багет, испечённый в Италии, был длиной более 132 метров. Французские пекари превзошли итальянских.

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[Джоан Брент, судья Книги рекордов Гиннесса]:

«Я поздравляю вас с тем, что вы установили новый мировой рекорд Гиннесса по самому длинному багету. Его длина – 140,53 метра».

Победа пекарям далась нелегко.

[пекарь]:

«Иногда было страшно. Приходилось постоянно следить за багетом, что было непросто. И во время подъёма багета в духовку, и во время спуска из неё, и во время выпечки, и во время замеса теста, и во время формовки мы были в напряжении».

Рекорд установили во время мероприятия Французской конфедерации пекарей и кондитеров.

[пекарь]:

«Мы живём во Франции и организуем это мероприятие. У нас есть сертификат, подтверждающий, что французский багет включён в список ЮНЕСКО. Мы гордимся тем, что добились этого у себя на родине».

Длина традиционного багета – 60 сантиметров. Так что рекордная выпечка получилась длиннее в 235 раз. Часть багета разрезали на куски и угостили посетителей мероприятия. Остальное передали бездомным.

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