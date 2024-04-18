Шоу в грязи: молодые угандийцы устраивают реслинг-бои

Землю на этом импровизированном ринге нужно взрыхлить и полить водой. На нём пройдут соревнования по реслингу...

Землю на этом импровизированном ринге нужно взрыхлить и полить водой. На нём пройдут соревнования по реслингу. Такие спортивные шоу становятся в Уганде всё популярнее.

Ограждением на этом поле служат бамбуковые палки, между которыми натянуты верёвки. Борцы подражают движениям и возгласам своих кумиров из мирового реслинга.

Дафна говорит, что вдохновилась этим занятием, когда смотрела американские шоу по реслингу.

[Дафна, участница Uganda Soft Ground Wrestling]:

«Я сказала себе, что однажды, если получится, смогу поступить в академию реслинга здесь, в Уганде».

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Организацию Uganda Soft Ground Wrestling в 2023 году создал Даниэль Седрик Бумба. Он фанат реслинга с детства. После колледжа был комментатором матчей, переводя их на местный язык луганда. Теперь популяризирует реслинг в Уганде.

[Даниэль Седрик Бумба, основатель Uganda Soft Ground Wrestling]:

«В нашей стране мало знают об этой борьбе. Я хотел представить её здесь. Я люблю эту борьбу и хочу её подвигать».

Бумба организовал обучение молодёжи. Каждый новичок тренируется не менее восьми месяцев, прежде чем сможет выйти на ринг. Вступительный взнос за обучение – 26 долларов. Для этого фермерского района это значительная сумма.

[Джордан Айнемукама, участник Uganda Soft Ground Wrestling]:«Эта игра не опасна, если есть навыки, и знать, как приземляться. Наш тренер всегда говорит нам, что безопасность превыше всего».

Некоторые ученики Бумбы живут в общежитии неподалеку. У них есть спортивное оборудование, питаются вместе. Некоторые молодые люди приходят из дома, чтобы позаниматься или посмотреть, как борются другие.

Бумба мечтает построить профессиональный ринг и академию, чтобы больше африканских юношей могли заниматься этим видом спорта.

[Даниэль Седрик Бумба, основатель Uganda Soft Ground Wrestling]:«Моя мечта – стать послом реслинга в Восточной Африке. Я хочу, чтобы молодые угандийцы делали карьеру в реслинге, шли за своей мечтой и стали профессиональными борцами». [Джордан Айнемукама, участник Uganda Soft Ground Wrestling]:«Моя мечта – попасть в компанию по профессиональному реслингу WWE в Соединённых Штатах Америки. Мой пример для подражания – Сет Роллинз».

Рестлинг – это спортивное шоу с элементами борьбы, в котором победитель определяется заранее. Борьба ведётся не за победу, а за популярность.

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