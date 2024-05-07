Открытая тюрьма: как заключённых Чехии возвращают в общество

За высокой стеной из колючей проволоки находится уникальная тюрьма открытого типа. Она расположена в пригороде Праги,..
Дата загрузки: 2024-05-07
Вооружённой охраны здесь нет: заключённым разрешено свободно покидать камеры и передвигаться по территории для выполнения своих повседневных обязанностей.
Они также могут ухаживать за небольшим садом, выращивать овощи и держать домашних животных.[Хана Прокопова, директор открытой тюрьмы]:
«Одна из главных целей открытой тюрьмы – снизить количество рецидивов, а также обеспечить для заключённых плавный переход к гражданской жизни».
Программа действует уже шесть с половиной лет, начиная с ноября 2017 года. Учреждение рассчитано на 32 заключённых.
Вдохновением для программы стали аналогичные тюрьмы в Норвегии, Финляндии и Германии.
Сюда принимают тех, кому осталось отсидеть от шести до 18 месяцев.
Мирославу, который ухаживает за небольшим садом, осталось сидеть меньше года. До этого он был в обычной тюрьме.[Мирослав Горачек, заключённый]:
«Они работают с нами, чтобы мы могли стать лучше. В секции Б ты просто отбываешь срок и выходишь на свободу. А здесь они пытаются сделать тебя лучше, прежде чем ты уйдёшь».
Заключенный Давид Хейни отвечает за кормление кроликов.[Давид Хейни, заключённым]:
«Приятно, когда тебе разрешают о ком-то заботиться. Это подготовка к жизни на свободе, особенно если у вас есть домашние животные».
Здесь разводят лам, павлинов и кур. Также заключённые дрессируют собак-поводырей для слепых.[Вкастимил Крулис, заключённый]:
«Это большая ответственность, которую я разделяю с моим коллегой. Мы заботимся о собаках, кормим их, учим командам. Они уже выполняют команды «сидеть», «лежать» и «дай лапу»».
Эта открытая тюрьма – единственная в своём роде в Чехии. Через неё уже прошло около 300 заключенных. Большинство из них успешно интегрировались в общество.
Отметим, что уровень рецидивов в Чехии считается одним из самых высоких в Европейском Союзе.
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