Открытая тюрьма: как заключённых Чехии возвращают в общество

За высокой стеной из колючей проволоки находится уникальная тюрьма открытого типа. Она расположена в пригороде Праги,..

За высокой стеной из колючей проволоки находится уникальная тюрьма открытого типа. Она расположена в пригороде Праги, недалеко от обычного исправительного учреждения.

Вооружённой охраны здесь нет: заключённым разрешено свободно покидать камеры и передвигаться по территории для выполнения своих повседневных обязанностей.

Они также могут ухаживать за небольшим садом, выращивать овощи и держать домашних животных.

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[Хана Прокопова, директор открытой тюрьмы]:

«Одна из главных целей открытой тюрьмы – снизить количество рецидивов, а также обеспечить для заключённых плавный переход к гражданской жизни».

Программа действует уже шесть с половиной лет, начиная с ноября 2017 года. Учреждение рассчитано на 32 заключённых.

Вдохновением для программы стали аналогичные тюрьмы в Норвегии, Финляндии и Германии.

Сюда принимают тех, кому осталось отсидеть от шести до 18 месяцев.

Мирославу, который ухаживает за небольшим садом, осталось сидеть меньше года. До этого он был в обычной тюрьме.

[Мирослав Горачек, заключённый]:«Они работают с нами, чтобы мы могли стать лучше. В секции Б ты просто отбываешь срок и выходишь на свободу. А здесь они пытаются сделать тебя лучше, прежде чем ты уйдёшь».

Заключенный Давид Хейни отвечает за кормление кроликов.

[Давид Хейни, заключённым]:«Приятно, когда тебе разрешают о ком-то заботиться. Это подготовка к жизни на свободе, особенно если у вас есть домашние животные».

Здесь разводят лам, павлинов и кур. Также заключённые дрессируют собак-поводырей для слепых.

[Вкастимил Крулис, заключённый]:«Это большая ответственность, которую я разделяю с моим коллегой. Мы заботимся о собаках, кормим их, учим командам. Они уже выполняют команды «сидеть», «лежать» и «дай лапу»».

Эта открытая тюрьма – единственная в своём роде в Чехии. Через неё уже прошло около 300 заключенных. Большинство из них успешно интегрировались в общество.

Отметим, что уровень рецидивов в Чехии считается одним из самых высоких в Европейском Союзе.

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