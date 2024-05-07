В Бразилии открыли новый центр по сохранению редких голубых ара

У этих редких попугаев появился новый дом в зоопарке Сан-Паулу в Бразилии. Здесь открылся центр сохранения..

У этих редких попугаев появился новый дом в зоопарке Сан-Паулу в Бразилии. Здесь открылся центр сохранения и разведения голубых ара. Его площадь – 900 квадратных метров.

[Фернанда Гинда, сотрудница зоопарка]:

«Малый голубой ара – в Бразилии символический вид. Ему угрожает вымирание. В дикой природе последний попугай исчез в 2000 году. Поэтому мы должны обеспечить безопасность этой популяции, чтобы сохранить вид».

Всего в зоопарке живут 27 голубых ара.

[Фернанда Гинда, сотрудница зоопарка]:

«В мире насчитывается около 330 птиц, в Бразилии – 85, а здесь, в зоопарке Сан-Паулу, – 27. Это означает, что почти 30% бразильской популяции находится у нас».

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Голубой ара – эндемик Бразилии. В дикой природе эти птицы исчезли из-за вырубки лесов, скотоводства и чрезмерного отлова. Кроме того, оставшиеся пригодные места обитания заняли так называемые пчёлы-убийцы – гибрид африканской пчелы с европейскими породами пчёл, выведенный в Бразилии.

Голубых ара признали вымершими в дикой природе в 2019 году. Однако два года назад на волю были выпущены две птицы, которые создали пару. Осенью прошлого года у попугаев вылупились два птенца.

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