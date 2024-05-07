В Гаити переселенцы вынуждены жить в плохих условиях во временных убежищах

Гаитянская переселенка Мирриам вместе с двумя дочерьми нашла приют во временном лагере при школе в Порт-о-Пренсе...

Гаитянская переселенка Мирриам вместе с двумя дочерьми нашла приют во временном лагере при школе в Порт-о-Пренсе. Но страдания на этом не закончились. Хотя в конце апреля в Гаити сформировали переходный президентский совет, о людях по-прежнему не заботятся.

Многие жители Порт-о-Пренса вынуждены бросать дома из-за бандитского насилия. При этом людям часто некуда идти. Они находят приют в таких временных убежищах, как это. Но здесь в основном все предоставлены сами себе. Недавно в лагере умерла женщина, больная сахарным диабетом. Возможно, ей вовремя не помогли врачи.

[Мирриам Оге, переселенка]:

«Мы все равны перед Богом и проходим через одинаковые страдания – и матери, и дети. Вспомнить хотя бы о той умершей женщине. Это причиняет нам сильную боль. Каждый раз, ложась спать, я плачу».

На плохие условия в лагере жалуются все. Многие люди болеют.

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[Энок Жан Батис, переселенец]:

«Мы плохо спим и плохо едим. Всё сложно. Например, когда идёт дождь, мы не можем спать. Нам приходится стоять, потому что под нами течёт вода. Мы просто не можем лечь и отдохнуть». [Жан Эдруар Мазан, переселенец]:

«Банды выгнали людей из домов. Государство должно подумать об этих страдающих людях, у которых нет никого. Организации пришли нам на помощь, но организации – это не государство. Мы довольны их работой. Я рад, что они помогают моей стране, но о людях должно думать государство».

В последние годы Республика Гаити пережила несколько потрясений, включая убийство президента Жовенеля Моиза и разрушительное землетрясение. В стране возник политический кризис и ухудшилась социальная обстановка. Этим воспользовались преступные группировки. Они начали ожесточённую борьбу за контроль над территориями и стали стремиться к захвату власти.

В этом году банды ещё больше активизировались, захватив почти 90% территорий Порт-о-Пренса. На прошлой неделе они вновь напали на несколько кварталов столицы, и сотни людей были вынуждены бежать от насилия.

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