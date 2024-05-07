Еда, рыбалка и музыка: культурная деревня приглашает туристов познакомиться с народностью Уганды

Вдали от шума и суеты оживлённой столицы туристы могут ощутить вкус «настоящей» Уганды. В сельской местности..
Дата загрузки: 2024-05-07
В сельской местности Муконо находится так называемая «культурная деревня» Эваффе. Здесь можно узнать о традициях и культуре народа ганда – одной из крупнейших этнических групп в Восточной Африке.
Пока гости сидят в хижинах на циновках, им подают горячий матук – традиционное банановое пюре, приготовленное с использованием банановых листьев.
Совместная трапеза – давняя традиция народа.
Эта деревня – детище 30-летней Аиши Набваники. Она основала её семь месяцев назад, чтобы развивать в Уганде культурный туризм.[Аиша Набваника, основательница культурной деревни]:
«Когда сидишь на одном коврике с детьми и обедаешь, можно лучше их узнать, узнать их привычки. Наблюдаешь, как они едят. Это был способ воспитания».
Здесь посетителей также встречают танцоры и музыканты. Затем им подают свежевыжатый банановый сок в традиционных чашках-тыквах.[Аиша Набваника, основательница культурной деревни]:
«Туристы, которые приезжают в Уганду, всегда посещают игровые парки, сафари и всё прочее. Но они также хотят почувствовать культуру страны, узнать людей, поесть местной еды, выучить несколько слов на местном языке».
Кроме того, посетители сами могут принять участие в приготовлении традиционных блюд.[Кэролайн Намби, гид]:
«Сегодня дети не умеют готовить еду, не умеют одеваться и не умеют себя вести. Многие традиции и нормы исчезают из-за их незнания. Мы выросли в эпоху строгости и обучения, и мы хотим вернуть эти вещи людям. Может быть, мир станет лучше».
А некоторые гости отмечают, что деревня помогла им глубже узнать свои истоки.[Оливия Накалембе, гостья культурной деревни]:
«Мы выросли в городе, где-то произошёл сбой. Я чувствую, что приезд сюда, в культурную деревню Эваффе воссоединил меня с моими корнями».
В деревне посетителей также обучают основам традиционной медицины, рыбной ловле и многому другому. Здесь также проходят семейные консультации.
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