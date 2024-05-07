Еда, рыбалка и музыка: культурная деревня приглашает туристов познакомиться с народностью Уганды

Вдали от шума и суеты оживлённой столицы туристы могут ощутить вкус «настоящей» Уганды. В сельской местности..

Вдали от шума и суеты оживлённой столицы туристы могут ощутить вкус «настоящей» Уганды.

В сельской местности Муконо находится так называемая «культурная деревня» Эваффе. Здесь можно узнать о традициях и культуре народа ганда – одной из крупнейших этнических групп в Восточной Африке.

Пока гости сидят в хижинах на циновках, им подают горячий матук – традиционное банановое пюре, приготовленное с использованием банановых листьев.

Совместная трапеза – давняя традиция народа.

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Эта деревня – детище 30-летней Аиши Набваники. Она основала её семь месяцев назад, чтобы развивать в Уганде культурный туризм.

[Аиша Набваника, основательница культурной деревни]:«Когда сидишь на одном коврике с детьми и обедаешь, можно лучше их узнать, узнать их привычки. Наблюдаешь, как они едят. Это был способ воспитания».

Здесь посетителей также встречают танцоры и музыканты. Затем им подают свежевыжатый банановый сок в традиционных чашках-тыквах.

[Аиша Набваника, основательница культурной деревни]:«Туристы, которые приезжают в Уганду, всегда посещают игровые парки, сафари и всё прочее. Но они также хотят почувствовать культуру страны, узнать людей, поесть местной еды, выучить несколько слов на местном языке».

Кроме того, посетители сами могут принять участие в приготовлении традиционных блюд.

[Кэролайн Намби, гид]:«Сегодня дети не умеют готовить еду, не умеют одеваться и не умеют себя вести. Многие традиции и нормы исчезают из-за их незнания. Мы выросли в эпоху строгости и обучения, и мы хотим вернуть эти вещи людям. Может быть, мир станет лучше».

А некоторые гости отмечают, что деревня помогла им глубже узнать свои истоки.

[Оливия Накалембе, гостья культурной деревни]:«Мы выросли в городе, где-то произошёл сбой. Я чувствую, что приезд сюда, в культурную деревню Эваффе воссоединил меня с моими корнями».

В деревне посетителей также обучают основам традиционной медицины, рыбной ловле и многому другому. Здесь также проходят семейные консультации.

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