Met Gala 2024: цветы, блеск и причудливые формы

Главный редактор Vogue Анна Винтур открывает ковровую дорожку Met Gala 2024 в ярком и стильном наряде от Loewe. Именно так звёзды из мира кино, музыки и телевидения отмечают начало выставки моды в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Тема этого года – «Спящие красавицы: пробуждение моды», а для дресс-кода придумали слоган «Сад времени». Это дало гостям красной дорожки пространство для фантазии и творчества.

Актриса Зендея так расфантазировалась, что вышла на красную дорожку дважды. Сначала позировала в синем платье, украшенном гроздьями винограда. Затем вернулась в чёрном платье от Givenchy и большой шляпе от Alexander McQueen с цветами.

Актриса и певица Дженнифер Лопес сияла в платье из 2,5 миллионов бусин стекляруса от Schiaparelli. А Крис Хемсворт оделся в светлый костюм от Tom Ford.

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Ким Кардашьян выглядела потрясающе в металлическом корсетном платье Maison Margiela с затянутой до предела талией. Её сестры тоже выглядели элегантно: Кайли Дженнер надела платье от Oscar de la Renta, а Кендалл – чёрно-коричневое платье от Givenchy.

Певица Тайла ошеломила всех, надев платье из песка от Balmain, а актриса Гвендолин Кристи создала эффектный и причудливый образ в платье Margiela.

Не обошлось и без инцидентов. Группа пропалестинских протестующих студентов попытались подойти прямо к ковровой дорожке. В итоге полиция произвела несколько арестов.

Met Gala – это благотворительный вечер, на который съезжаются мировые звёзды и известные дизайнеры. Дресс-код каждый год меняется. Под него подстраиваются все гости.

А выставка, которой и посвящён бал, в этот раз охватывает 400-летнюю историю моды, начиная с XVII века и заканчивая недавними приобретениями музея от таких дизайнеров, как Филипп Лим, Коннор Ив и Стелла Маккартни.

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