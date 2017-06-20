В Париже прошёл первый французский Чемпионат бород и усов

Самые видные бородачи Франции собрались на состязание в Париже. Город принял первый французский Чемпионат бород и усов.

30 участников постарались представить растительность на лице в наиболее выгодном свете.

Ришар Палачи отращивал бороду три с половиной года. Но на победу не рассчитывал. Оригинальную укладку сделал буквально перед началом состязания.

[Ришар Палачи, участник чемпионата]:

«Всё произошло в последнюю минуту. Утром я пришёл к парикмахеру. Она в таком стиле укладку раньше не делала. Я несколько раз сам укладывал так бороду ради забавы. Мы решили провести эксперимент. Это неидеально, но сработало».

Участники состязались в пяти различных категориях. В одной из них победителем вышел обладатель оригинальных усов.

[Венсан Тампье, участник чемпионата]:

«В какой-то степени усы можно назвать произведением искусства, ведь теперь их видишь редко. Они стали уникальными. Но для меня это часть собственного образа».

В одной из категорий выбрали обладателя самой лучшей бороды длиной более 20 сантиметров.

[Жюльен Вёльтзель, участник чемпионата]:

«Это сюрприз, полная неожиданность. Думал, выиграет другой участник, и, когда меня позвали на сцену, здорово удивился, но был счастлив».

Победителей выбирало жюри из пяти человек. За состязанием наблюдали более 200 зрителей. Организаторы планируют в следующем году сделать мероприятие более масштабным.