10 персидских кошек и пенсионер ездят по Японии, чтобы спасти котов

Он останавливается в различных городах. Сажает пушистых спутников в детскую коляску и прогуливается по оживлённым улицам. Необычное зрелище вызывает улыбки на лицах прохожих.
[житель Токио]:
«Думаю, люди захотели бы завести кота, если бы воочию увидели его. Глядя на кошек, чувствуешь, какие они приятные. Это не сравнимо с фотографиями».
Масахико мечтает увидеть день, когда японцы станут не только заводить кошек, но и забирать бездомных животных с улиц. В Японии их отлавливают и через некоторое время усыпляют. Так ежегодно гибнут десятки тысяч животных.
[Масахико Суга, владелец кошек]:
«Я знаю, что при моей жизни вряд ли животных совсем перестанут усыплять и что наша страна вряд ли станет раем для кошек. Но я делаю всё это, надеясь хоть немного изменить к лучшему жизнь котов».
Губернатор Токио ранее заявила, что усыпление животных в столице Японии нужно прекратить прежде, чем начнётся Олимпиада-2020.
Ну а Масахико добивается того же самого для котов всей Японии. Этой миссии он посвятил последние 17 лет.
Обычно японцы охотнее заводят собак, но и популярность кошек теперь тоже растёт.