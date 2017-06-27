10 персидских кошек и пенсионер ездят по Японии, чтобы спасти котов

Два раза в год японский пенсионер Масахико Суга сажает в микроавтобус десять своих персидских кошек и отправляется путешествие по стране. Но для него такая поездка — не отдых, а целая миссия. Мужчина надеется, что люди полюбят котов, и бездомных животных станет меньше.

Он останавливается в различных городах. Сажает пушистых спутников в детскую коляску и прогуливается по оживлённым улицам. Необычное зрелище вызывает улыбки на лицах прохожих.

[житель Токио]:

«Думаю, люди захотели бы завести кота, если бы воочию увидели его. Глядя на кошек, чувствуешь, какие они приятные. Это не сравнимо с фотографиями».

Масахико мечтает увидеть день, когда японцы станут не только заводить кошек, но и забирать бездомных животных с улиц. В Японии их отлавливают и через некоторое время усыпляют. Так ежегодно гибнут десятки тысяч животных.

[Масахико Суга, владелец кошек]:

«Я знаю, что при моей жизни вряд ли животных совсем перестанут усыплять и что наша страна вряд ли станет раем для кошек. Но я делаю всё это, надеясь хоть немного изменить к лучшему жизнь котов».

Губернатор Токио ранее заявила, что усыпление животных в столице Японии нужно прекратить прежде, чем начнётся Олимпиада-2020.

Ну а Масахико добивается того же самого для котов всей Японии. Этой миссии он посвятил последние 17 лет.

Обычно японцы охотнее заводят собак, но и популярность кошек теперь тоже растёт.