Известный французский музыкант стал первым пассажиром словацкого аэрокара

Известный французский музыкант Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром аэроавтомобиля словацкой компании Klein Vision. Аппарат совершил полёт рядом с курортным городом Пьештяни.

Словацкий AirCar дебютировал в 2019 году. Он работает на топливе, и ему нужна взлётно-посадочная полоса. AirCar налетал уже 130 часов. Летом 2021 года он совершил первый междугородний полёт. А в 2022-м Словацкое транспортное управление выдало ему сертификат лётной годности.

Аппарат оснащён двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил и пропеллером. Развивает скорость до 190 километров в час и поднимается до 2500 метров в высоту.

Впрочем, некоторые эксперты считают летающие автомобили не очень удачным изобретением.

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[Ричард Абулафия, директор компании AeroDynamic Advisory]:

«С летающим автомобилем приходится идти на конструктивные компромиссы. Когда он едет, везёт много оборудования, необходимого только для авиаперелётов. В воздухе несёт колёса и всё остальное оснащение, которое нужно при передвижении по земле. В любом случае всё это не очень хорошо».

Основатель компании Klein Vision утверждает, что летающие автомобили вновь дадут людям свободу передвижения, позволив избегать пробок на дорогах. Однако аналитики не уверены, что такое возможно.

[Ричард Абулафия, директор компании AeroDynamic Advisory]:

«Есть значительные препятствия по вполне понятным причинам. Нужно предоставлять план полёта и взлетать с разрешённого места. Нельзя просто проехать по дороге, а затем, сославшись на слишком интенсивное движение, свернуть на служебную полосу и взлететь. Так не получится».

Между тем Klein Vision обещает, что продажи AirCar начнутся через год. Цены стартуют от полумиллиона долларов. Выпускать летающие авто будут в Китае.

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