Англия вернула Австралии копья аборигенов, вывезенные Джеймсом Куком

Эта церемония проходит в Тринити-колледже в Англии. Его руководство возвращает Австралии четыре старинных копья. В 1770..

Эта церемония проходит в Тринити-колледже в Англии. Его руководство возвращает Австралии четыре старинных копья.

В 1770 году Джеймс Кук и его подчинённые забрали примерно 40 таких копий у аборигенов, которые жили на территории нынешнего Сиднея.

В 1771 году четыре копья были подарены Тринити-колледжу, входящему в состав Кембриджского университета. Семь лет назад австралийские организации попросили вернуть артефакты. Руководство колледжа согласилось это сделать только сейчас.

[Стивен Фрэнсис, посол Австралии в Великобритании]:

«Этот день также немного эмоциональный и грустный для наших коренных народов, которые увидят яркий пример того, как происходят чудесные события, хотя и с опозданием на десятилетия или столетия». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Вместо конфликта у нас партнёрство, вместо непонимания – общее видение. Сегодня у нас есть возможность отпраздновать возвращение этих копий и осознать, как это важно для Австралии и всего мира».

В последние годы некоторые музеи и коллекционеры соглашаются вернуть артефакты, которые ранее были незаконно вывезены из Южной Америки, Африки и Австралии. Однако иногда бывшие владельцы ценных предметов получают категорический отказ. Например, Великобритания пока не намерена возвращать Греции скульптуры Парфенона.

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