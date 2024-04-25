Полиция арестовала в Сиднее семерых несовершеннолетних в связи с недавним нападением с ножом на ассирийского епископа..

В Австралии арестовали семерых подростков после нападения с ножом на епископа

Полиция арестовала в Сиднее семерых несовершеннолетних в связи с недавним нападением с ножом на ассирийского епископа во время церковной службы.

Полиция также допросила нескольких несовершеннолетних и провела рейды по нескольким адресам. В целом она получила 13 ордеров на обыск. В операции участвовало более 400 полицейских.

Нападение произошло 15 апреля. 16-летний подросток нанёс епископу Мар Мари Эммануилу серьёзные ножевые ранения. Нападавшего почти сразу задержали прихожане. Они удерживали его до приезда полиции. Причём само нападение попало в сеть, поскольку велась прямая трансляция службы.

Епископ получил ранения в голову и в грудь. Угрозы его жизни нет.

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Власти квалифицировали нападение как теракт.

[Крисси Барретт, заместитель комиссара федеральной полиции Австралии]:«Мы выявили связи между предполагаемым преступником и сетью его сообщников и единомышленников, которые, по нашему мнению, разделяли схожую идеологию насильственного экстремизма».

Полиция Нового Южного Уэльса предъявила 16-летнему нападавшему обвинения в терроризме и религиозном экстремизме.

Правоохранители говорят, что последующие аресты произвели по причине того, что был очень высок риск новых нападений.

[Дэвид Хадсон, замкомиссара полиции Нового Южного Уэльса]:«Пока мы за ними наблюдали, пришли к выводу, что, если бы они совершили какое-то действие, мы не смогли бы это предотвратить. И мы предполагали, что нападение вполне вероятно».

Инцидент в церкви был вторым за три дня нападением с ножом в Сиднее. До этого в одном из торговых центров мужчина атаковал покупателей. В итоге погибло шесть человек. Нападавшего ликвидировали.

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