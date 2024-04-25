Более 130 000 туристов ежегодно приезжают на остров Пингвинов в Австралии, чтобы увидеть морских птиц в..

В Австралии для пингвинов строят домики с вентиляцией

Более 130 000 туристов ежегодно приезжают на остров Пингвинов в Австралии, чтобы увидеть морских птиц в их естественной среде обитания. А теперь и пингвинов, и путешественников ждёт сюрприз – на острове вырастет настоящий птичий город из деревянных домиков.

Проект запустили австралийские биологи и экологи. Домики нужны, чтобы спасти пингвинов от аномальной летней жары.

[Белинда Каннелл, эколог]:

«К сожалению, теперь летом больше дней с высокими температурами, которые превышают средний показатель. Поэтому пингвины могут погибнуть от перегрева».

Помогают учёным волонтёры из города Рокингем, рядом с которым находится остров Пингвинов.

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[Рик Доусон, волонтёр]:

«Мы стремимся использовать любую возможность, чтобы создать более прохладную среду обитания для пингвинов. Так они смогут успешно гнездиться».

За последние десять лет популяция пингвинов на острове сократилась на 80%. Сейчас здесь живёт примерно 350 птиц. И учёные, и местные жители хотят спасти их от вымирания.

[Эрин Клитеро, биолог]:

«Мы надеемся, что эти домики сыграют важную роль, помогая пингвинам адаптироваться к погодным изменениям. Надеемся, что популяция восстановится». [Рик Доусон, волонтёр]:

«Не хочется думать, что мои внуки не смогут увидеть здесь пингвинов».

Стены этих птичьих домиков двойные. Кроме того, есть вентиляционные отверстия. Внутри этих деревянных «гнёзд» на восемь градусов прохладнее, чем в тех, что делают пингвины.

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