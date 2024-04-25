У берегов Таиланда со дна собирают «призрачные снасти»

В водах у тайского острова Пхукет дайверы распутывают так называемые «призрачные снасти», зацепившиеся за кораллы. Потерянное..

В водах у тайского острова Пхукет дайверы распутывают так называемые «призрачные снасти», зацепившиеся за кораллы.

Потерянное или выброшенное рыболовное снаряжение считается одним из самых разрушительных видов морских пластиковых отходов.

Группы дайверов из Таиланда и морские организации работают над удалением такого снаряжения, но говорят, что отследить его масштабы очень сложно.

Миссию координирует «Фонд экологической справедливости». Все данные, полученные в ходе неё, дайверы записывают на месте.

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[Натчанон Киаткаджорнфан, морской учёный]:«Во-первых, мы запишем, где мы его нашли, дату, глубину в метрах, тип рыболовных снастей. Также, на какой поверхности они находятся: на коралловом рифе, камне или песке».

Эксперты говорят, что отсутствие скоординированной стратегии мешает найти более комплексные и эффективные решения, которые позволили бы ввести запрет на сброс снастей в море.

[Салиса Трайпипицириват, активист «Фонда экологической справедливости»]:«Несмотря на то, что отходы собирают, у нас нет единой системы сбора данных. Некоторые люди собирают мусор и вывозят его на свалку. Некоторые собирают и взвешивают его. Но стандарта для сбора данных об этих отходах до сих пор не существует».

Данные, собранные дайверами, используют для определения масштабов загрязнения и его воздействия на окружающую среду.

Это может оказаться решающим фактором в создании соответствующего законодательства и введении запретов.

[Салиса Трайпипицириват, активист «Фонда экологической справедливости»]:«Как только мы получим эти данные, различные организации смогут использовать их, чтобы определить, следует ли нам в первую очередь решать проблему пластикового загрязнения и как это делать: с помощью политики, законодательства или управления».

По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в океан попадает около миллиона тонн «снастей-призраков».

Они распадаются на микропластик, который потребляют морские животные. В итоге он оказывается в морепродуктах, которые едят люди.

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