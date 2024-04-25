Молодые россияне всё больше увлекаются южнокорейскими танцами

Танцы поклонников K-pop прямо в торговом центре никого не удивили бы в Сеуле. Но это выступление..
Дата загрузки: 2024-04-26
Некоторые видят в K-pop возможность развивать разные способности.[Мина, поклонница K-pop]:
«Очень много артистов азиатских в том числе снимаются в фильмах. Их развивают со всех сторон одинаково. И я думаю, что, наверное, у нас молодёжь это вдохновляет».
В 2016 году в Москве появилась школа танцев, где можно научиться исполнять K-pop. Сначала её основательнице приходилось объяснять людям, что представляет собой этот жанр.[Карина Маракшина, основательница школы танцев]:
«Раньше у нас было всего две группы, и мы снимали почасово залы. Сейчас у нас три огромных филиала в Москве, есть ещё филиалы в других городах. Мы делаем огромное количество масштабных мероприятий, как для своих учеников, так и для людей просто увлекающихся K-pop. И помимо этого у нас сотни, даже тысячи учеников сейчас».
Полина преподаёт K-pop более пяти лет.[Полина Ивановская, хореограф]:
«Мне нравится в этом направлении то, что ты танцуешь в целой группе. То есть у тебя есть какие-то друзья, у которых тоже есть какие-то партии, где они поют и танцуют. С ними есть какое-то взаимодействие, ты смотришь, где они стоят. Когда ты чувствуешь общность группы людей».
Московская школа танцев проводит ежегодные студенческие концерты, а также танцевальные конкурсы с призами для победителей. А для самых больших поклонников K-pop организуют туристические поездки в Южную Корею.
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