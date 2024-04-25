Афины накрыла пыльная буря из Сахары

Столицу Греции накрыла пыльная буря из Сахары. Качество воздуха в Афинах – на опасном уровне уже..

[жительница Афин]:

«Все было оранжевым, было ощущение, будто мы в Сахаре и мимо вот-вот пройдут верблюды». [жительница Афин]:

«Мне было дискомфортно, и я старалась оставаться дома, чтобы это потом не отразилось на здоровье».

Столицу Греции накрыла пыльная буря из Сахары. Качество воздуха в Афинах – на опасном уровне уже несколько дней.

Пылевые облака – это смесь песка и пыли. Из Сахары их переносит сильный ветер. Песочные массы преодолевают около тысячи километров, сохраняя высокую концентрацию.

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Метеорологи говорят, что в Греции такое бывает примерно пять раз в год, но – разной интенсивности. В прошлый раз такая сильная пыльная буря была в Афинах в 2018-м.

[Василис Амиридис, директор Афинской национальной обсерватории]:

«Вообще это частое явление, и мы можем его наблюдать в Средиземноморье в основном весной, но оно бывает и осенью. Это системно, и происходит в основном из-за метеорологических систем. Они переносят всю эту массу пыли из Африки, из Сахары в Италию, Грецию и Кипр».

Министерство здравоохранения рекомендует населению по возможности оставаться дома, держать закрытыми окна и двери, воздерживаться от физической активности на открытом воздухе и избегать мест с автомобильными пробками.

[Василис Амиридис, директор Афинской национальной обсерватории]:

«Это влияет на здоровье, и нужно быть осторожными, не дышать таким воздухом. Лучше сидеть дома. Есть рекомендации врачей, которым нужно следовать, поскольку речь о концентрации 10-20 раз выше средней по региону».

Учёные также отмечают, что у таких пыльных бурь из Африки есть и положительный аспект. Облака пыли содержат питательные вещества, полезные для морской флоры и фауны.

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