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Афины накрыла пыльная буря из Сахары

Афины накрыла пыльная буря из Сахары

Столицу Греции накрыла пыльная буря из Сахары. Качество воздуха в Афинах – на опасном уровне уже..

Дата загрузки: 2024-04-25

Афины накрыла пыльная буря из Сахары
Столицу Греции накрыла пыльная буря из Сахары. Качество воздуха в Афинах – на опасном уровне уже несколько дней.

[жительница Афин]:
«Все было оранжевым, было ощущение, будто мы в Сахаре и мимо вот-вот пройдут верблюды».

[жительница Афин]:
«Мне было дискомфортно, и я старалась оставаться дома, чтобы это потом не отразилось на здоровье».

Пылевые облака – это смесь песка и пыли. Из Сахары их переносит сильный ветер. Песочные массы преодолевают около тысячи километров, сохраняя высокую концентрацию.

Метеорологи говорят, что в Греции такое бывает примерно пять раз в год, но – разной интенсивности. В прошлый раз такая сильная пыльная буря была в Афинах в 2018-м.

[Василис Амиридис, директор Афинской национальной обсерватории]:
«Вообще это частое явление, и мы можем его наблюдать в Средиземноморье в основном весной, но оно бывает и осенью. Это системно, и происходит в основном из-за метеорологических систем. Они переносят всю эту массу пыли из Африки, из Сахары в Италию, Грецию и Кипр».

Министерство здравоохранения рекомендует населению по возможности оставаться дома, держать закрытыми окна и двери, воздерживаться от физической активности на открытом воздухе и избегать мест с автомобильными пробками.

[Василис Амиридис, директор Афинской национальной обсерватории]:
«Это влияет на здоровье, и нужно быть осторожными, не дышать таким воздухом. Лучше сидеть дома. Есть рекомендации врачей, которым нужно следовать, поскольку речь о концентрации 10-20 раз выше средней по региону».

Учёные также отмечают, что у таких пыльных бурь из Африки есть и положительный аспект. Облака пыли содержат питательные вещества, полезные для морской флоры и фауны.
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