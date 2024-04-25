Израильтяне устроили беспорядки в Иерусалиме после видеопубликации ХАМАС

Десятки израильтян устроили протест в Иерусалиме. Они снова требуют немедленно освободить заложников в Газе. Гневные выступления..

Десятки израильтян устроили протест в Иерусалиме. Они снова требуют немедленно освободить заложников в Газе. Гневные выступления переросли в стычки с полицией. Несколько человек задержали.

Протест вспыхнул после того, как ХАМАС опубликовал видеообращение заложника, взятого в плен 7 октября. Это американец израильского происхождения Херш Голдберг-Полин. Он пожаловался на условия содержания в плену и заявил, что в результате бомбардировок ВВС Израиля в Газе погибли 70 заложников. Когда было снято это видео и жив ли говоривший, неизвестно.

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[протестующий]:«Мы надеемся, что наше послание услышат ответственные лица, и заложники вернутся прямо сейчас».

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Голдберг-Полин был в числе людей, взятых в плен членами группировки ХАМАС. 7 октября 2023 года они устроили резню на музыкальном фестивале рядом с Реимом, убив более 360 человек. Боевики также напали на разные поселения и убили ещё сотни израильтян. По данным израильских властей, в целом погибло 1200 человек.

Кроме того, исламисты взяли в плен 250 израильтян и иностранцев. В ноябре прошлого года ХАМАС освободил более 100 заложников в обмен на палестинских заключённых, осуждённых в Израиле. В плену остаются ещё более 130 человек.

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