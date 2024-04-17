Пьер де Кубертен: Олимпиада возвращается в место рождения отца современных игр

Сразу за местом проведения древних Олимпийских игр стоит памятник из белого мрамора, в котором хранится сердце..

Сразу за местом проведения древних Олимпийских игр стоит памятник из белого мрамора, в котором хранится сердце знаменитого француза.

Барон Пьер де Кубертен – аристократ и отец современной Олимпиады. Благодаря ему в 1896 году в Афинах прошли первые современные международные спортивные состязания.

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[Исидорос Коувелос, президент Международной олимпийской академии]:«Он любил Древнюю Олимпию. Он любил историю Греции. Он верил в олимпийские ценности и олимпийское движение».

Пламя, которое будет гореть на Олимпийских играх этого лета – третьих в истории французской столицы – зажгли 16 апреля среди разрушенных храмов и спортивных площадок Олимпии на юге Греции.

Затем первый факелоносец остановился, чтобы засвидетельствовать своё почтение у памятника де Кубертену, прежде чем продолжить своё путешествие.

[Спирос Капралос, глава Олимпийского комитета Греции]:«Мы отдаём дань уважения де Кубертену каждый раз. Пламя там загорается первым. И теперь, спустя 2800 лет после первых Олимпийских игр, мы счастливы, что Олимпиада возвращается в Париж, в место рождения Пьера де Кубертена».

Перед своей смертью в 1937 году Кубертен оставил особое указание: похоронить его сердце внутри памятника, воздвигнутого в его честь десятью годами ранее, недалеко от руин древней Олимпии.

Сегодня эта роща – часть Международной олимпийской академии – организации, созданной для популяризации истории и принципов современных Игр.

Кубертен родился в 1863 году и был вторым президентом МОК после грека Деметриоса Викеласа с 1896 по 1925 год.

Он курировал игры в Париже в 1900 и 1924 годах.

Примечательно, что на отреставрированном мраморном стадионе в Афинах сохранили сиденье Кубертена. На нём вырезано его имя.

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