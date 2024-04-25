Премьер Испании приостановил выполнение обязанностей, чтобы подумать об отставке

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приостановит выполнение государственных обязанностей до конца недели. Он хочет решить,..

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приостановит выполнение государственных обязанностей до конца недели. Он хочет решить, оставаться ли на посту после того, как суд провёл предварительное расследование в отношении его жены Бегоньи Гомес.

Подробностей дела судьи пока не раскрыли. Известно, что жалобу подала организация «Чистые руки», которая борется со взяточничеством. Она обвиняет супругу премьера в коррупции.

Санчес говорит, что жена будет защищать свою честь, а также сотрудничать с представителями системы правосудия.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Я буду очень краток: в такой день, как этот, и после новостей, которые я услышал, несмотря ни на что, я продолжаю верить в справедливость в моей стране».

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В то же время Санчес, возглавляющий Испанскую социалистическую рабочую партию, обвиняет правых и ультраправых политиков в том, что они его преследуют и хотят сместить с должности.

Премьер пообещал обнародовать своё решение по поводу отставки 29 апреля. Впрочем, многие испанцы ему не верят.

[жительница Мадрида]:

«Думаю, это способ привлечь внимание и заставить прессу отреагировать. Но, на самом деле, он не собирается уходить в отставку». [житель Мадрида]:

«Это удивительно. Я вообще в это не верю. Думаю, это скорее политическая игра, чем искренний поступок». [жительница Мадрида]:

«Он только грозится. Думаю, он не уйдёт, даже если станет совсем жарко. Он не собирается уходить».

Санчес после провальных парламентских выборов в прошлом году смог сформировать коалицию, только убедив присоединиться к ней каталонские сепаратистские партии. В обмен на это он пообещал амнистировать тех, кто подготовил референдум о независимости Каталонии в 2017 году. Правые политики обвинили Санчеса в том, что он готов удерживать власть любой ценой.

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