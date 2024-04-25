Собачья терапия помогает пациентам найти силы в больнице Барселоны

34-летний Жоэль Буэно говорит, что плакал от радости, когда его впервые навестили собаки-терапевты Вида и Лу...

[Жоэль Буэно, пациент]:

«Здорово, когда есть кто-то, кто любит тебя больше всего на свете. Они отдают всё ради тебя, независимо от того, кто ты».

34-летний Жоэль Буэно говорит, что плакал от радости, когда его впервые навестили собаки-терапевты Вида и Лу. Это случилось на второй день его пребывания в отделении интенсивной терапии барселонской больницы.

Программу организовали больница и фонд Affinity, который специализируется на терапии с помощью домашних животных. Её цель – улучшить эмоциональное состояние пациентов отделения интенсивной терапии.

К людям, которые находятся в отделении, собак приводят по два раза в неделю. Визит длится 15-20 минут.

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[Люсия Пикасо, врач отделения интенсивной терапии]:«Пока это только наблюдения. Но мы считаем, что это приносит пациентам пользу, поэтому и проводим исследования».

Это не просто социальный, но ещё и научный проект. В рамках него у участников будут собирать образцы слюны до и после сеансов. С их помощью проверят, снижаются ли показатели стресса, такие как кортизол, и повышается ли содержание веществ, связанных с хорошим самочувствием, таких как окситоцин и серотонин.

[Мирабель Вида, руководитель проекта]:

«С субъективной точки зрения мы видим реакцию пациента, видим полное принятие. На самом деле приходят и другие люди, многие работники хотят погладить животных. Некоторые успели подружиться. Когда появляются собаки, атмосфера просто прекрасная».

Между тем, Жоэль не сомневается в успехе программы.

[Жоэль Буэно, пациент]:

«Они просто дарят тебе любовь, не ожидая ничего взамен».

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