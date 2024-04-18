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Редкие Alfa Romeo выставили на аукцион во Франции

Редкие Alfa Romeo выставили на аукцион во Франции

Восемь старинных автомобилей Alfa Romeo продадут на аукционе под Парижем. Торги проводит аукционный дом Osenat. [Жан-Пьер..

Дата загрузки: 2024-04-19

Редкие Alfa Romeo выставили на аукцион во Франции
Восемь старинных автомобилей Alfa Romeo продадут на аукционе под Парижем. Торги проводит аукционный дом Osenat.

[Жан-Пьер Осенат, аукционист]:
«Это одна из самых выдающихся продаж в моей жизни. Коллекционер не жалел ни денег, ни страсти. Он хотел получить лучшее в мире от бренда Alfa Romeo. <…> Это автомобили, предназначенные только для гонок, и он собирал самые редкие модели, которые очень сложно найти».

Коллекция принадлежит франко-швейцарской семье. Она включает гоночную модель Tipo 33/2 1969 года, которую оценивают в 2,5 миллиона евро. Красный гоночный автомобиль ознаменовал послевоенное возвращение Alfa Romeo в международные автогонки.

[Гийом Магне, автомобильный эксперт]:
«Alfa Romeo, которая полностью забросила автогонки в конце 50-х годов, стильно вернулась с исключительным продуктом – моделью 33. Она также стала первой послевоенной Alfa Romeo, оснащённой двигателем V8».

Среди других моделей – прототип Giulietta Spider 1954 года. Его оценивают в 450 000 евро.

[Жан-Пьер Осенат, аукционист]:
«Каждый раз он находил модель, о которой мечтают все».

Торги аукционного дома Osenat пройдут в режиме онлайн. Как ожидается, они привлекут внимание коллекционеров из США и Японии.

К слову, на днях Alfa Romeo представил свой новый маленький внедорожник Milano. Его назвали в честь города, где в 1910 году была основана компания.
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