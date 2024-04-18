Редкие Alfa Romeo выставили на аукцион во Франции

Восемь старинных автомобилей Alfa Romeo продадут на аукционе под Парижем. Торги проводит аукционный дом Osenat. [Жан-Пьер..

Восемь старинных автомобилей Alfa Romeo продадут на аукционе под Парижем. Торги проводит аукционный дом Osenat. [Жан-Пьер Осенат, аукционист]:«Это одна из самых выдающихся продаж в моей жизни. Коллекционер не жалел ни денег, ни страсти. Он хотел получить лучшее в мире от бренда Alfa Romeo. <…> Это автомобили, предназначенные только для гонок, и он собирал самые редкие модели, которые очень сложно найти».

Коллекция принадлежит франко-швейцарской семье. Она включает гоночную модель Tipo 33/2 1969 года, которую оценивают в 2,5 миллиона евро. Красный гоночный автомобиль ознаменовал послевоенное возвращение Alfa Romeo в международные автогонки.

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[Гийом Магне, автомобильный эксперт]:«Alfa Romeo, которая полностью забросила автогонки в конце 50-х годов, стильно вернулась с исключительным продуктом – моделью 33. Она также стала первой послевоенной Alfa Romeo, оснащённой двигателем V8».

Среди других моделей – прототип Giulietta Spider 1954 года. Его оценивают в 450 000 евро.

[Жан-Пьер Осенат, аукционист]:«Каждый раз он находил модель, о которой мечтают все».

Торги аукционного дома Osenat пройдут в режиме онлайн. Как ожидается, они привлекут внимание коллекционеров из США и Японии.

К слову, на днях Alfa Romeo представил свой новый маленький внедорожник Milano. Его назвали в честь города, где в 1910 году была основана компания.

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