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Ранее утерянную гитару Джона Леннона выставят на аукцион

Ранее утерянную гитару Джона Леннона выставят на аукцион

Ранее утерянную 12-струнную акустическую гитару, принадлежавшую Джону Леннону, выставят на аукцион. Недавно её обнаружили на чердаке..

Дата загрузки: 2024-04-25

Ранее утерянную гитару Джона Леннона выставят на аукцион
Ранее утерянную 12-струнную акустическую гитару, принадлежавшую Джону Леннону, выставят на аукцион. Недавно её обнаружили на чердаке дома в Великобритании.

Аукцион пройдёт в мае и будет называться «Музыкальные легенды». Стоимость гитары, как ожидается, может достичь 800 тысяч долларов. Её использовали для записи альбома The Beatles 1965 года под названием Help!

Об инструменте аукционистам сообщил сын нынешних владельцев гитары. Он нашёл раритет на чердаке во время переезда.

Представители американской компании Julien’s Auctions отправились в Великобританию, чтобы подтвердить подлинность гитары. В процессе они также нашли её оригинальный футляр Maton австралийского производства.

По словам соучредителя Julien’s Auctions, владельцы думали, что потеряли инструмент.

Считается, что гитара досталась им от британского музыканта Гордона Уоллера – участника поп-дуэта 60-х годов «Питер и Гордон».

[Мартин Нолан, соучредитель Julien’s Auctions]:
«Гордону подарил её Джон Леннон. Затем Гордон подарил её своему тур-менеджеру. И у него гитара оставалась все эти годы».

Гитару выставят на аукцион 29 мая в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. А до конца апреля она будет выставлена в витрине кафе Hard RockCafe Piccadilly Circus в Лондоне.

На майском аукционе также представят памятные вещи Эми Уайнхаус, Тины Тёрнер и Майкла Джексона, а ещё – рокеров Адама Клейтона из U2 и Фредди Меркьюри из Queen.

Отметим, что музыкальные инструменты группы «Битлз» ранее продавали на аукционах за большие деньги. Так, в 2015 году гитару, украденную у Леннона в 60-х годах, продали на аукционе в Калифорнии за 2 миллиона 410 тысяч долларов.
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