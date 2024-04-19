Бывший муж вернулся через 20 лет, чтобы ухаживать за больной женой

Меган из Калифорнии рассказала пользователям сети историю своих родителей, которые были в разводе. Но, когда её мама заболела раком, отец вернулся.



«Прошло 20 с лишним лет (после развода родителей), и моей маме поставили диагноз. Мой папа одним из первых оказался рядом с ней, когда её выписали из больницы домой», – поделилась Меган.



Родители Меган познакомились в Калифорнии более 30 лет назад, когда её отец, родом с Гавайев, служил в армии. Молодые люди поженились, и у них родились дети: Меган и её старший брат. Вскоре после рождения Меган родители расстались.

Отец вернулся на Гавайи, а мама одна воспитывала детей, работая учительницей в начальной школе.



Узнав о болезни мамы, Меган к ней переехала. Девушке нужно было совмещать работу с учёбой и ухаживать за больной мамой. Отец, узнав о сложившейся ситуации, прилетел в Калифорнию, чтобы помочь.



«Несмотря на развод, отец остаётся рядом с мамой после того, как ей поставили диагноз «рак 4-й стадии»», – поделилась девушка.



Меган рассказала, что впервые за свои 27 лет увидела, как её родители живут вместе. Отец помогает маме делать зарядку, готовит еду, возит её на машине и ездит за лекарством. Они вместе читают. Родители любят долгие разговоры, шутят и смеются вместе. «Они помогли мне увидеть их такими, какими они были в молодости», – говорит Меган.



Совместные усилия помогли маме выздороветь, а Меган забыла о своих детских травмах.

Многие пользователи поделились похожими историями, утверждая, что брак может распасться, но любовь не исчезает.