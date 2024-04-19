Меган из Калифорнии рассказала пользователям сети историю своих родителей, которые были в разводе. Но, когда её мама заболела раком, отец вернулся.
«Прошло 20 с лишним лет (после развода родителей), и моей маме поставили диагноз. Мой папа одним из первых оказался рядом с ней, когда её выписали из больницы домой», – поделилась Меган.
Родители Меган познакомились в Калифорнии более 30 лет назад, когда её отец, родом с Гавайев, служил в армии. Молодые люди поженились, и у них родились дети: Меган и её старший брат. Вскоре после рождения Меган родители расстались.
Отец вернулся на Гавайи, а мама одна воспитывала детей, работая учительницей в начальной школе.
Узнав о болезни мамы, Меган к ней переехала. Девушке нужно было совмещать работу с учёбой и ухаживать за больной мамой. Отец, узнав о сложившейся ситуации, прилетел в Калифорнию, чтобы помочь.
«Несмотря на развод, отец остаётся рядом с мамой после того, как ей поставили диагноз «рак 4-й стадии»», – поделилась девушка.
Меган рассказала, что впервые за свои 27 лет увидела, как её родители живут вместе. Отец помогает маме делать зарядку, готовит еду, возит её на машине и ездит за лекарством. Они вместе читают. Родители любят долгие разговоры, шутят и смеются вместе. «Они помогли мне увидеть их такими, какими они были в молодости», – говорит Меган.
Совместные усилия помогли маме выздороветь, а Меган забыла о своих детских травмах.
Многие пользователи поделились похожими историями, утверждая, что брак может распасться, но любовь не исчезает.
Бывший муж вернулся через 20 лет, чтобы ухаживать за больной женой
Меган из Калифорнии рассказала пользователям сети историю своих родителей, которые были в разводе. Но, когда её мама заболела раком, отец вернулся.