Боснийский мальчик – единственный ученик в своей школе

Каждый будний день семилетний босниец Махир идёт в школу. И при этом твёрдо знает: на уроках..

Каждый будний день семилетний босниец Махир идёт в школу. И при этом твёрдо знает: на уроках будут спрашивать только его. Махир – единственный школьник в уединённой горной деревне Петровичи.

Когда-то здесь жили 300 человек, а теперь осталось несколько десятков. Кроме Махира, детей нет. Так что школу открыли только для него. Мальчик учится второй год.

Учителем работает Самир Копич. Обычно у него в классе не менее 20 учеников. Предложение учить только одного мальчика стало для Самира испытанием, но он согласился.

[Самир Копич, учитель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В первый день Махира привела мама. Мы смотрели друг на друга с опаской. Мальчик, наверное, оценивал меня, гадая, каким будет учитель – строгим или нет. А мне оставалось только молиться, чтобы он оказался общительным, и мы нашли бы о чём поговорить. К счастью, так и случилось».

Махир сначала боялся, что не выдержит учёбы без сверстников. Но теперь привык быть единственным учеником в школе.

[Махир Бехлулович, школьник]:

«Мне сразу понравился мой учитель, поскольку я понял, как много он знает, когда начал задавать ему вопросы о том, чего не знаю сам».

Ученик и учитель стали настоящими друзьями. Мама мальчика рада.

[Азема Бехлулович, мама мальчика]:

«Поначалу было немного грустно, но теперь я вижу, что у сына появился друг. К тому же ему нравится учиться».

В Боснии базовое образование обязательно. Учёба длится девять лет. Первые пять преподаёт один учитель. Потом дети учатся у разных преподавателей.

Махир будет ходить в деревенскую школу, пока не окончит пять классов. Потом ему придётся учиться в ближайшем городе Олово, до которого 40 минут езды по горной дороге. Но мальчик обещает не забывать своего первого учителя и всегда его навещать.

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