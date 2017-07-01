Француз-рекордсмен совершит кругосветку на электрическом скейтборде

[Фабрис Гропе, рекордсмен]:

«Это врывается в мою жизнь, выезд из Мер-ле-Бен, я стартую, игра началась».

Француз Фабрис Гропе готовится к новому мировому рекорду. Он планирует совершить кругосветное путешествие на электрическом скейтборде. Пока отправляется в пробную поездку по Франции, которая займёт месяц.

Первый мировой рекорд энтузиаст установил 30 апреля 1999 года. В этот день он вернулся в Париж из кругосветного путешествия, которое совершил на роликовых коньках.

Поездка длилась 28 месяцев. Фабрис преодолел 27 000 км. За это время он ни разу не заболел, но в России его чуть не сбила машина, а в пустыне пришлось долго обходится без воды. Но в итоге француз стал первым человеком, который смог объехать весь мир на роликах.

Теперь же хочет стать первым, кто совершит кругосветку на электрическом скейтборде. Во время поездки Фабрис планирует заряжать электромотор роликовой доски, в основном, от солнечной батареи. Главное – хорошая погода. Правда, путешествию по Франции она пока не сопутствует.

[Фабрис Гропе, рекордсмен]:

«Хороший пейзаж. Жаль, что погода подкачала, но всё равно очень красиво».

В кругосветку Фабрис отправится весной 2018-го. Планирует преодолеть 25 тысяч километров за два года. В день будет ехать по 6-8 часов.

Рекорд – не единственная цель энтузиаста. Своим примером он хочет показать всему миру, что путешествовать можно не вредя экологии.