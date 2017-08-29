Органическая еда для питомцев – новый тренд

Знакомьтесь с Бадди Холли и его хозяйкой Дилан Хензель. Девушка покупает собачью еду. И выбирает только самое лучшее. Её философия такова: что хорошо для неё самой, то подойдёт и для собаки.

[Дилан Хензель, владелица собаки]:

«Я считаю важным кормить собаку тем, что я бы ела сама. У меня аллергия на определённые продукты, я не ем сою или глютен. Я не хочу, чтобы моя собака это ела. Он мой лучший друг, он мне служит. Я им горжусь и хочу, чтобы он жил вечно».

Эксперты говорят: рынок еды для домашних питомцев растёт. И новый тренд — органические продукты.

[Рик Роквилл, специалист по питанию животных]:

«Сегодня покупатели очень хорошо знают об экологических продуктах и подобных вещах. И многие опросы показывают, что 50% владельцев питомцев считают, что органические продукты больше подходят для их животных».

В зоомагазинах США теперь можно найти, например, оленье, верблюжье и козлиное мясо.

[Нейл Масса, владелец зоомагазина]:

«Покупатели смотрят, что едят сами, и используют ту же философию в отношении питомцев, кошек или собак».

Три года назад кошка этой девушки умерла от почечной недостаточности. Теперь Мэри Хэнсон решила подобрать для нового питомца другую диету.

[Мэри Хэнсон, владелица кошки]:

«Она ела кукурузу, много своей кошачьей еды, которая на самом деле очень вредная. Она часто вызывает у кошек почечную недостаточность. Теперь свою новую кошку Пикл я держу на здоровой диете без зерна и ГМО».

В прошлом году объём рынка еды для домашних животных в мире составил 75 миллиардов долларов. Как ожидается, к концу десятилетия этот показатель достигнет 100 миллиардов.