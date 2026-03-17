Пожар в больнице в Индии: не менее 10 погибших

По меньшей мере, 10 человек скончались в результате пожара в больнице в Индии. Инцидент произошёл в городе Катака восточном штате Одиша. Пламя охватило отделение интенсивной терапии.

[Мохан Чаран Маджи, главный министр штата Одиша]:

«Двадцать три пациента находились на лечении в отделении интенсивной терапии, в соседнем отделении интенсивной терапии и в палате на первом этаже. Семь человек погибли в результате пожара. После перевода в другое отделение скончались ещё трое».

Родственники пациентов жалуются, что им не дают никакой информации.

[родственник пациента]:

«Наш дядя был здесь. Когда начался пожар, персонал больницы сказал всем покинуть помещение. Наш пациент также находился в отделении интенсивной терапии. Сейчас мы слышим, что погибло от восьми до десяти человек. Мы беспокоимся, но персонал ничего нам не сообщает. Мы не знаем, что с ним».

По данным властей, пожар, по всей видимости, был вызван коротким замыканием в травматологическом центре, которое произошло рано утром.

