Дата загрузки: 2026-03-18

Афганистан заявляет об ударе Пакистана по больнице в Кабуле

Это то, что осталось от реабилитационной больницы для наркозависимых в Кабуле – столице Афганистана. Как заявляют талибы, по ней ударил Пакистан.

Один из пациентов говорит, что под завалами остались люди.

[Хуссейн Резаи, пациент больницы]:
«Инцидент произошёл около 20:30. Прилетел самолёт и сбросил две бомбы, что вызвало разрушения, которые вы видите. Многие пациенты остались под завалами, и около 80-90 человек перевезли в другие больницы».

По данным талибов, в результате авиаудара погибло, по меньшей мере, 400 человек и 250 получили ранения.

Однако Пакистан отверг это утверждение, заявив, что оно ложное и вводящее в заблуждение. По его данным, удар был «точно нацелен на военные объекты и инфраструктуру террористов».

Правительство Пакистана обвиняет талибов в предоставлении убежища пакистанским талибам, которых оно считает террористами.

Боевые действия между соседними странами продолжаются уже более трёх недель.

Пакистан говорит, что проводит авиаудары в рамках операции по уничтожению объектов террористов, называя это «открытой войной».

В свою очередь, Афганистан заявляет, что в ответ на атаки Пакистана наносит удары по пакистанским военным объектам.

Тем временем Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление мандата Миссии ООН по содействию Афганистану на три месяца и призвал правящих в Афганистане талибов немедленно активизировать усилия по борьбе с терроризмом.

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
