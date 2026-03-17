Афганистан заявляет об ударе Пакистана по больнице в Кабуле

Дата загрузки: 2026-03-18
Это то, что осталось от реабилитационной больницы для наркозависимых в Кабуле – столице Афганистана. Как заявляют талибы, по ней ударил Пакистан.
Один из пациентов говорит, что под завалами остались люди.
[Хуссейн Резаи, пациент больницы]:
«Инцидент произошёл около 20:30. Прилетел самолёт и сбросил две бомбы, что вызвало разрушения, которые вы видите. Многие пациенты остались под завалами, и около 80-90 человек перевезли в другие больницы».
По данным талибов, в результате авиаудара погибло, по меньшей мере, 400 человек и 250 получили ранения.
Однако Пакистан отверг это утверждение, заявив, что оно ложное и вводящее в заблуждение. По его данным, удар был «точно нацелен на военные объекты и инфраструктуру террористов».
Правительство Пакистана обвиняет талибов в предоставлении убежища пакистанским талибам, которых оно считает террористами.
Боевые действия между соседними странами продолжаются уже более трёх недель.
Пакистан говорит, что проводит авиаудары в рамках операции по уничтожению объектов террористов, называя это «открытой войной».
В свою очередь, Афганистан заявляет, что в ответ на атаки Пакистана наносит удары по пакистанским военным объектам.
Тем временем Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление мандата Миссии ООН по содействию Афганистану на три месяца и призвал правящих в Афганистане талибов немедленно активизировать усилия по борьбе с терроризмом.
