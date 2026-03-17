Афганистан заявляет об ударе Пакистана по больнице в Кабуле

Это то, что осталось от реабилитационной больницы для наркозависимых в Кабуле – столице Афганистана. Как заявляют талибы, по ней ударил Пакистан.

Один из пациентов говорит, что под завалами остались люди.

[Хуссейн Резаи, пациент больницы]:

«Инцидент произошёл около 20:30. Прилетел самолёт и сбросил две бомбы, что вызвало разрушения, которые вы видите. Многие пациенты остались под завалами, и около 80-90 человек перевезли в другие больницы».

По данным талибов, в результате авиаудара погибло, по меньшей мере, 400 человек и 250 получили ранения.

Однако Пакистан отверг это утверждение, заявив, что оно ложное и вводящее в заблуждение. По его данным, удар был «точно нацелен на военные объекты и инфраструктуру террористов».

Правительство Пакистана обвиняет талибов в предоставлении убежища пакистанским талибам, которых оно считает террористами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Боевые действия между соседними странами продолжаются уже более трёх недель.

Пакистан говорит, что проводит авиаудары в рамках операции по уничтожению объектов террористов, называя это «открытой войной».

В свою очередь, Афганистан заявляет, что в ответ на атаки Пакистана наносит удары по пакистанским военным объектам.

Тем временем Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление мандата Миссии ООН по содействию Афганистану на три месяца и призвал правящих в Афганистане талибов немедленно активизировать усилия по борьбе с терроризмом.

Короткая ссылка на эту страницу: