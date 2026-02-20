Традиционная корейская борьба столкнулась с проблемой выживания

Это традиционный корейский стиль борьбы, известный как «ссирым». Этот вид спорта переживал расцвет в 80-х и..

Это традиционный корейский стиль борьбы, известный как «ссирым». Этот вид спорта переживал расцвет в 80-х и начале 90-х годов прошлого века. Тогда существовало до восьми профессиональных команд, а имена лучших борцов знал каждый южнокореец. Теперь же ссирым столкнулся с проблемами из-за сокращения финансирования и потери популярности.

Двадцатилетний Ли Ын Су начал тренироваться в девять лет. Сегодня он участвует в турнире, приуроченном к Лунному Новому году. Это главное событие для вида спорта, история которого насчитывает более 1500 лет.

[Ли Ын Су, борец]:

«Однажды я попытался представить свою жизнь, если бы я не занималась ссирымом. Я думаю, я бы не смог жить без него».

Поединок по ссирыму представляет собой схватку двух борцов на восьмиметровом песчаном ринге. Спортсмены, держа друг за друга за тканевый пояс, используют силу, равновесие и выносливость, чтобы повалить противника на землю.

В 2018 году ЮНЕСКО внесла ссирым в свой Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Но международное признание не привело к коммерческому успеху.

Ссирым остаётся малоизвестным видом спорта, в отличие от японского сумо.

[Ли Тэ Хён, бывший борец]:

«Люди не придут смотреть спорт, если не знают борцов или даже самого вида спорта».

Зрители на турнире подтверждают, что молодые корейцы почти не знакомы с этим видом спорта.

[зрительница]:

«Моему деду нравилось смотреть ссирым, поэтому я часто смотрела его вместе с ним в детстве. Мне он нравится и сейчас, но я думаю, что он стал бы ещё лучше, если бы был более известным».

Исторически турниры по ссирыму организовывали по случаю сельскохозяйственных мероприятий или праздников, связанных со сменой сезонов.

