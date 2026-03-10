Гонки «Индикар» в честь 250-летия США проведут в Вашингтоне

Гонки «Индикар» в столице Вашингтон, США Улицы Вашингтона на два дня превратятся в гоночную трассу для..

Гонки «Индикар» в столице

Вашингтон, США

Улицы Вашингтона на два дня превратятся в гоночную трассу для машин с открытыми колёсами. Здесь в честь 250-летия США пройдёт специальная серия чемпионата «Индикар». Подробности обнародовали на презентации перед Капитолием в Вашингтоне.

[Дуглас Бёргам, министр внутренних дел США]:

«Только представьте себе: машины мчатся со скоростью 320 километров в час по Пенсильвании-авеню, Конститьюшен-авеню и Индепенденс-авеню. Это восторг! Американцы увидят нечто замечательное. И это будет слияние знаковых символов демократии и нашего наследия с новейшими американскими инновациями. Так что здесь сольются история и мощь».

Гран-при Freedom 250 пройдёт 22-23 августа. Участникам предстоит преодолеть трассу длиной 2,7 километра.

[Шон Даффи, министр транспорта США]:

«Предыдущие гонки у Капитолия были в 1801 году. Это были скачки на лошадях. В этот раз скорость будет достигать 300 километров в час».

За короткое время гонщикам надо изучить особенности городской трассы.

[Джозеф Ньюгарден, автогонщик]:

«Каждая уличная трасса немного уникальна в плане необходимых условий. В зависимости от того, насколько она ровная, что ещё предстоит выяснить, мы поймём, насколько жёсткой должна быть подвеска и насколько низко можно опустить машину. Всё это мы обсудим с инженерами, чтобы оптимизировать настройки».

Президент США Дональд Трамп 30 января подписал указ о проведении специальной серии гонок «Индикар» в Вашингтоне. Посмотреть соревнования зрители смогут бесплатно.

