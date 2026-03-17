Голландцы подарили людям в Берлине тысячи тюльпанов

Дата загрузки: 2026-03-18
Площадь Брайтшайдплац в Берлине превратилась в цветочный ковёр. Её украсили тысячи тюльпанов разных сортов. Причём каждый желающий может бесплатно получить десять цветков.
Эта туристка из Вьетнама отстояла в очереди несколько часов.
[туристка из Вьетнама]:
«Я большая поклонница тюльпанов. Это мои любимые цветы».
В Берлине дарят людям тюльпаны второй год подряд. Мероприятие организуют посольство Нидерландов и ассоциация голландских производителей тюльпанов.
За цветами приезжают и жители Берлина, и туристы.
[жительница Берлина]:
«Здесь просто всплеск красок. Даже не думала, что будет так много цветов. Так что я рада, что могу взять 10 штук».
[жительница Берлина]:
«Здесь просто замечательный вид. Это, правда, изумительно».
Каждый год в Нидерландах выращивают примерно три миллиарда тюльпанов. Половина идёт на экспорт в Германию.
Тюльпан считается символом Нидерландов. Но изначально этот цветок появился в Азии.
