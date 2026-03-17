Завораживающий полёт на рассвете: тысячи людей приезжают посмотреть на белых гусей в Пенсильвании

Сотни белых гусей поднимаются в небо на рассвете. Этим зрелищем в штате Пенсильвания каждый год любуются орнитологи и те, кому интересен мир пернатых.

[Девон Крибель, орнитолог]:

«Мне нравится приезжать сюда и выходить на улицу до восхода солнца, чтобы увидеть всё в другом свете. Можно наблюдать, как все просыпаются и начинают кормиться. Можно наслаждаться окружающей красотой на рассвете. И здесь не только водоплавающие птицы, но и белоголовые орланы, и разные певчие пернатые».

Эти белые гуси зимовали на юге, а сейчас летят на север США и в Канаду. На этом водохранилище птицы делают лишь небольшую остановку.

[Пейтон Миллер, эколог]:

«Белые гуси собираются на воде, а затем перед утренним перелётом все разом поднимаются в воздух. И этот шумный вихрь всегда очень впечатляет. Сегодня утром было всего 2500 гусей, но утренний полёт все равно был впечатляющим».

В прошлом году зафиксировали день, когда на водохранилище ночевали 100 000 гусей. Но рекорд был в феврале 2018-го. Тогда на ночёвку прилетели 200 000 птиц.

На несколько недель этот район превращается в достопримечательность. Понаблюдать за пернатыми приезжают 150 000 человек в год.

Впрочем, то, что радует орнитологов и защитников природы, ввергает в отчаяние местных фермеров. Белые гуси разоряют их поля, засеянные люцерной и пшеницей. Это лишает аграриев доходов.

[Дэвид М. Берд, биолог]:

«Это сложная ситуация, потому что орнитологам и туристам нравится видеть белых гусей. А охотникам нравится по ним стрелять. Но фермеры ненавидят гусей, потому что те уничтожают весь урожай. При этом защитники животных не хотят, чтобы хоть одна птица пострадала».

Согласно исследованиям, в начале прошлого века насчитывалось примерно 3000 белых гусей. К 90-м популяция выросла до 700 000 особей. Сейчас число этих пернатых достигло миллиона. При этом есть ещё малые белые гуси, чья популяция достигает 10 миллионов особей. Они также гнездятся на севере США и в Канаде.

