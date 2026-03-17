Новое исследование: белый пластик привлекает пингвинов

Белый пластик больше привлекает пингвинов, чем пластик других цветов. В итоге они проглатывают его чаще. К такому выводу пришли исследователи из Университета Окленда в Новой Зеландии.

Ранее выяснили, что большая часть пластиковых отходов, обнаруженных в кишечнике морских птиц, имеет белый цвет. В недавнем исследовании учёные пытались понять, действительно ли пингвинов привлекает именно цвет, или же это просто связано с тем, что в океанах больше белых отходов.

Исследование проводили с участием 46 пингвинов генту и 23 королевских пингвинов в оклендском океанариуме.

Белые, красные, синие и чёрные крышки прикрепили к доске и поместили в вольер. Пингвины выбирали белые крышки почти в два раза чаще, чем чёрные, и примерно на 45% чаще, чем красные или синие.

[Ариэль-Микайя Хесволл, ведущая исследовательница]:

«Возможно, это потому, что белый цвет напоминает цвет добычи, такой как кальмары или рыба. Он также может напоминать окраску перьев».

Исследование также показало, что помимо пингвинов, 13 видов морских птиц Северного острова Новой Зеландии преимущественно проглатывают белый пластик.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Белый пластик представляет собой тройную угрозу: он чаще встречается в океане, чаще попадает в желудок, и его предпочитают пингвины».

По словам исследователей, мягкий пластик, например, воздушные шарики, может закупоривать кишечник птицы, вызывая голодание, а острый пластик может его прокалывать.

А микропластик проникает в кровь птиц, изменяя их гормональный баланс.

По данным организации Birdlife International, каждый третий вид морских птиц находится под угрозой исчезновения.

Короткая ссылка на эту страницу: