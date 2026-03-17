Дональд Трамп заявил, что может сделать с Кубой всё, что захочет

Дональд Трамп сообщил журналистам, что ему выпадет честь получить Кубу.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Взять Кубу в той или иной форме. Я имею в виду, что могу её освободить либо захватить. Думаю, я смогу сделать с ней всё, что захочу. Хотите правду? Сейчас это очень ослабленная страна. Так продолжается уже давно».

Недавно две страны начали переговоры о нормализации отношений. Предполагается, что на них Вашингтон будет добиваться смены власти на острове. Однако Гавана ранее заявляла, что будет это рассматривать как препятствие для достижения любого соглашения.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро США ввели блокаду на поставки венесуэльской нефти на Кубу.

Кубе пришлось ввести жёсткое нормирование энергоснабжения, что привело к длительным отключениям электроэнергии.

В понедельник же снова произошёл тотальный сбой в работе электросети Кубы, в результате чего 10 миллионов человек остались без света.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[житель Гаваны]:

«Я музыкант, и это действительно сильно на нас влияет, потому что страдает наша работа. Нам нужно электронное оборудование и тому подобное. Но мы ничего не можем сделать, кроме как смириться с этим и двигаться дальше».

Отключение электроэнергии погрузило Гавану во тьму. Улицы освещались только фарами автомобилей. Также было ограничено движение транспорта.

[житель Гаваны]:

«Дело не только в отключении электроэнергии. Нет воды, нет электричества, нет газа. У частных предприятий высокие цены, потому что сейчас всё дорожает».

Власти Кубы исключили крупную аварию на электростанции, но причины блэкаута не назвали.

Предполагается, что перебои возникают из-за устаревшей энергетической инфраструктуры Кубы и нехватки топлива.

Короткая ссылка на эту страницу: