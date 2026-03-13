Двух детёнышей редкого африканского леопарда растят в зоопарке в Мексике

Двух детёнышей редкого африканского леопарда растят в зоопарке в мексиканском городе Ирапуато. Ветеринары кормят их молоком из бутылочки, поскольку у матери молока не хватает. На время кормления маленьких леопардов забирают из вольера.

[Итсель Габриэла Морено Чавес, ветеринар]:

«Мать уже пожилая. Ей 15 лет. Она заботится о детёнышах, но количество и качество молока уже не такое, как раньше».

Леопарды родились месяц назад. Оба детёныша здоровы. Ветеринары планируют в ближайшее время перевести их на смешанное вскармливание: будут давать и молочную смесь, и мясо.

Африканский леопард включён в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). В зоопарке в Ирапуато этих хищных кошек разводят в рамках программы по сохранению редких видов животных.

[Итсель Габриэла Морено Чавес, ветеринар]:

«Рождение детёнышей любых видов, безусловно, важно. Но в этом случае, поскольку подвид редкий и включён в список CITES, это ещё важнее. Мы вносим свой вклад в предотвращение исчезновения этого вида. Кроме того, у нас родились самка и самец, так что мы более чем счастливы».

В зоопарке разводят и другие редкие виды животных, включая мексиканского ягуара и паукообразную обезьяну.

