Люди в ОАЭ объединились, чтобы помочь брошенным из-за войны животным

Судьба этих двух собак могла сложиться плохо, но сейчас они вне опасности. Майло и Бруно остались..

Судьба этих двух собак могла сложиться плохо, но сейчас они вне опасности. Майло и Бруно остались без хозяина, поскольку тот решил уехать из ОАЭ из-за обстрелов и атак, начатых Ираном. Быстро вывезти из страны животных довольно сложно, поскольку нужно собрать много документов.

Собак приютила у себя дома в Дубае Анна Йентген. Она узнала о них из публикации в соцсети, размещённой онлайн-сообществом.

[Анна Йентген, жительница Дубая]:

«У меня много места во дворе, и я знаю, что моей собаке нужна компания. Поэтому, увидев пост с Майло и Бруно, я подумала, что им понадобится большое пространство. Я отправила сообщение. Мне ответили и связали меня с владельцем».

Анна говорит, что собаки быстро освоились. Считает, что им здесь нравится.

[Анна Йентген, жительница Дубая]:

«Это место навсегда станет их домом. Им уже по шесть лет, так что они пожилые. Думаю, переезды в этом возрасте им не нужны. Если они смогут обосноваться здесь и провести остаток жизни в этом доме, это будет хорошо и для них, и для меня».

Из-за военного конфликта брошенными оказались сотни животных. Приюты всех не вмещают. Но уже в начале марта в ОАЭ образовалось онлайн-сообщество, готовое помогать питомцам. У него уже тысячи подписчиков в соцсетях. Примерно 300 человек взяли животных на передержку либо забрали навсегда.

[Шика Бодани, соосновательница онлайн-сообщества]:

«И у нас есть замечательные волонтёры, которые вызвались нам помогать. Они просто удивительные – помогают ежедневно. Очень вдохновляет видеть, как люди объединяются на почве любви к животным».

Онлайн-сообщество также сотрудничает с тремя приютами для животных и благотворительными организациями.

