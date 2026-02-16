Олимпийские талисманы Тина и Майло пользуются бешеным успехом у зрителей

Олимпийские талисманы Тина и Майло стали хитом продаж в Италии. Во многих магазинах отмечают, что спрос..

Олимпийские талисманы Тина и Майло стали хитом продаж в Италии. Во многих магазинах отмечают, что спрос превзошёл все ожидания.

Весёлых горностаев назвали в честь городов-хозяев Игр – Милана и Кортины-д’Ампеццо. Они стали самыми востребованными сувенирами среди болельщиков.

[Стефано Джили, представитель Фонда «Милан Кортина-2026»]:

«Наши показатели явно выросли за последние десять дней. В некоторых случаях мы показываем результаты примерно в пять раз выше, чем на предыдущих Играх, а в определённые дни и на некоторых площадках мы превосходим ожидания на 100% или даже на 200%».

Нехватка талисманов стала настолько серьёзной проблемой, что её затронули на главном брифинге для СМИ.

[Лука Кузини, продавец]:

«Каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Это безумие. Люди хотят больше Тин, но все они уже разобраны».

Среди других популярных товаров – свитера с символикой Игр, шапки и металлические значки.

[Уильям Гарсия, турист из США]:

«Мы искали вязаную толстовку, но, похоже, они уже распроданы и доступны только в детских размерах. Но мы искали и другие товары, которые нам больше всего нравятся и которых мы с нетерпением ждём».

[Вероника Серрано, туристка из Испании]:

«Мы искали не столько талисманы, сколько значки, особенно хоккейный. Мы пытались найти его вчера, но он был везде распродан. Сегодня, похоже, его снова завезли, так что мы смогли его приобрести без проблем».

В настоящее время на территории проведения Игр в Северной Италии работает около 60 олимпийских магазинов. При этом иностранных покупателей теперь в них можно увидеть гораздо чаще по сравнению с периодом до начала Олимпиады.

