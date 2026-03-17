Необычная находка археологов в Турции: вместо духов – фекалии

В Турции археологи обнаружили доказательства того, что в древнеримской медицине использовался необычный ингредиент – человеческие фекалии...

В Турции археологи обнаружили доказательства того, что в древнеримской медицине использовался необычный ингредиент – человеческие фекалии.

Их следы нашли в этом стеклянном флаконе возрастом 1900 лет. Обычно такие использовали для хранения духов или эликсиров.

Исследователи считают, что это первое химическое доказательство того, что римляне использовали фекалии в лечебных целях.

Ранее практика нанесения экскрементов на кожу для борьбы с инфекциями и воспалениями была известна только из древнеримских текстов.

Дженкер Атила – археолог, который специализируется на древних духах. Он работал над идентификацией содержимого сотен флаконов, хранящихся в музее турецкого города Бергама в провинции Измир.

[Дженкер Атила, археолог]:

«Мы удивились и обрадовались, потому что нашли лекарство, которое сохранилось с древних времён до наших дней. Это невероятно. Уникальность в том, что его получили из человеческих экскрементов. Забавно, что мы нашли экскременты, ожидая найти духи. Мы были обрадованы, удивлены и восхищены».

Специалисты по фармакологии нашли в препарате не только экскременты. Предполагается, что туда примешали вещество с более приятным запахом.

[Илкер Демирболат, фармаколог]:

«В этих остатках человеческих фекалий мы обнаружили следы масла тимьяна. На самом деле, это тот же тимьян, который мы называем анатолийским тимьяном».

Флакон изъяли у чёрных копателей. Учёные не могут точно определить место его обнаружения.

Однако в регионе находилась известная древнеримская больница, где работал именитый врач Гален. Именно он задокументировал использование экскрементов в медицине.

Дизайн бутылки также указывает на её происхождение из этого региона.

