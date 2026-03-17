В Ирландии туристам предлагают пожить в маяках

Этот маяк под названием Галли-Хед стоит на побережье юго-западной Ирландии. Более века он указывает судам безопасный путь. Благодаря автоматизированным технологиям услуги смотрителей маяка больше не требуются.

По этой причине жилые помещения переоборудовали для приёма гостей в рамках туристической программы «Великие маяки Ирландии».

Джеральд Батлер – управляющий отелем и бывший смотритель маяка Галли-Хед.

[Джеральд Батлер, управляющий отелем]:

«Выходишь сюда, просто садишься у стены и смотришь на волны, разбивающиеся о берег. Это очень успокаивает».

Интерьеры представляют собой сочетание старого и нового, с артефактами, напоминающими о морском прошлом здания.

Из окна открывается вид на Атлантический океан.

[Джеральд Батлер, управляющий отелем]:

«Для людей, приезжающих из Лондона, Нью-Йорка и других подобных мест, это как другая планета. Я помню, у нас останавливались муж и жена из Мумбаи. И когда муж спустился утром и вышел за порог, то не мог поверить, насколько вокруг тихо. Он сказал, что в Мумбаи 23 миллиона человек, и никогда не бывает так, чтобы никто не смотрел тебе в лицо».

На восточном побережье Ирландии маяк Уиклоу-Хед также принимает посетителей. Его вывели из эксплуатации. Теперь это просто отель. Отсюда открывается вид на Ирландское море.

Брендан Конвей вырос в маяке и позже стал его смотрителем. Сейчас он управляет отелем.

[Брендан Конвей, управляющий отелем]:

«Очень важно дать этим зданиям новую жизнь, потому что если мы этого не сделаем, они просто развалятся и придут в упадок».

А маяк Галли-Хед с наступлением ночи, как и на протяжении многих поколений, освещает ночное небо своим лучом света.

Сегодня он выполняет двойную роль: обеспечивает безопасность кораблей в море и привлекает посетителей своим уютным очарованием в этом ветреном уголке Ирландии.

