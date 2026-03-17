Рождение детёныша редкого карликового бегемота приветствуют в зоопарке в Польше

Редкий карликовый бегемот недавно родился в Гданьском зоопарке в Польше. Родителей детёныша зовут Сапо и Малела...

Редкий карликовый бегемот недавно родился в Гданьском зоопарке в Польше. Родителей детёныша зовут Сапо и Малела. Они участвуют в международной программе разведения редких животных.

Имя детёнышу пока не дали. Зоопарк запустил благотворительный аукцион. Спонсоры смогут посоперничать за право придумать кличку новорождённой самке. Собранные средства пойдут на дальнейшие усилия по сохранению этого вида.

Карликовые бегемоты родом из Западной Африки. Они, как и обыкновенные бегемоты, ведут полуводный образ жизни. Держатся в основном по одиночке, редко – парами.

Весят эти травоядные животные от 180 до 270 килограммов. Тогда как их гигантские сородичи могут весить больше трёх с половиной тонн.

Считается, что в дикой природе карликовых бегемотов осталось не более тысячи. Основные угрозы – вырубка лесов и неконтролируемая охота.

Эти животные приковали к себе внимание людей в 2024 году после того, как детёныш карликового бегемота по кличке Му Денг из тайского зоопарка стал звездой Интернета.

Короткая ссылка на эту страницу: