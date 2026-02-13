Чем кормят спортсменов зимней Олимпиады в Италии

Пицца и паста взошли на пьедестал почёта в олимпийских деревнях Италии. Руководитель отдела продуктов питания и..

Пицца и паста взошли на пьедестал почёта в олимпийских деревнях Италии. Руководитель отдела продуктов питания и напитков Зимних игр Элизабетта Сальвадори отмечает, что итальянский стиль – это широкий выбор углеводов.

[Элизабетта Сальвадори, глава отделения продуктов и напитков]:

«Действительно, пицца и паста – среди самых популярных блюд. Именно ради них скапливается много людей. Именно здесь вы встретите большие очереди».

В международных спортивных соревнованиях состязаются около 2900 спортсменов из 92 стран. И каждый день только в Миланской олимпийской деревне готовится до 4500 завтраков, обедов и ужинов.

[Элизабетта Сальвадори, глава отделения продуктов и напитков]:

«Еда доступна 24 часа в сутки. Конечно, есть определённое время для трёх основных приёмов пищи, очень длинных, особенно в миланской деревне. Мы стараемся сделать спортсменов счастливыми, например, хоккеистов, которые, вероятно, едят больше и чаще всех».

Сальвадори также рассказала, какие блюда пользуются наибольшей популярностью в разных городах.

[Элизабетта Сальвадори, глава отделения продуктов и напитков]:

«В Милане лавовый пирог с начинкой из расплавленного шоколада оказался очень популярным и очень хорошо подходит для социальных сетей. А в Ливиньо много внимания привлекает тирамису. В Предаццо в социальных сетях можно увидеть пиццу, которую готовят разными способами и в разных цветах».

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.

