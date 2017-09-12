В Нигерии традиционное блюдо из кукурузы делают на фабрике

На этой фабрике делают пюре из кукурузы. Это блюдо издавна популярно в Нигерии. Однако, чтобы приготовить его, требуется несколько дней. Нигерийский предприниматель Иджеома Ндукве решила облегчить жизнь домохозяек и запустила фабричное производство.

Ндукве – мать троих детей, поэтому понимает, как сложно накормить большую семью, особенно, когда работаешь.

[Иджеома Ндукве, глава компании Bubez Foods]:

«Я думала о том, что есть такие же, как и я, матери, и они хотят накормить своих детей этим традиционным блюдом, на котором мы все выросли. Однако они работают, чтобы поддержать семью, и у них нет времени готовить его детям».

Сначала кукурузные зёрна промывают, потом замачивают на три дня. Затем делают из них в пюре. В последнее время всё больше людей беспокоятся из-за того, что при кустарном производстве трудно соблюсти гигиену. В таких условиях часто используют грязную воду и отжимают пюре с помощью куска какой-нибудь материи.

На фабрике же всё стерильно. Работники следят, чтобы в продукцию не попадала пыль и грязь. Когда пюре готово, его упаковывают в специальные баночки, в которых создаётся вакуум.

[житель Абуджы]:

«Я видел, что пюре хорошо упаковано. Думаю, моя семья предпочтёт его, а не местного производства, которое обычно продают на улице».

Впрочем, не все готовы отказаться от традиционного способа приготовления пюре из кукурузы.

[жительница Абуджы]:

«У того, что делаешь сам, — кисловатый привкус, и в пюре это главное. Это делает его восхитительным, особенно, если приготовишь хорошо, без комков и, если оно не водянистое».

Между тем, бизнес Иджеомы быстро развивается. Уже сейчас она поставляет продукцию более 80 нигерийским компаниям. Она также экспортирует пюре в сухом виде в США, Великобританию и другие страны.

Правительство Нигерии поощряет своих граждан заниматься бизнесом. Это должно помочь экономике страны уйти от нефтяной зависимости, а также создаёт рабочие места.